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https://ru.sputnik.md/20211126/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-metana-v-shakhte-listvyazhnoy-vyroslo-do-52-46737329.html
Число погибших при взрыве метана в шахте "Листвяжная" выросло до 52
Число погибших при взрыве метана в шахте "Листвяжная" выросло до 52
Число погибших при взрыве метана в шахте "Листвяжной" выросло до 52
2021-11-26T10:23+0200
2021-11-26T11:39+0200
взрыв
шахта
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В результате взрыва метана в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области погибли по меньшей мере 52 человека, 46 шахтеров и шесть спасателей, передает РИА Новости. В реанимации находятся четыре человека, в том числе один горноспасатель.МЧС сообщает о том, что одного спасателя обнаружили живым в пятницу, 26 ноября.По факту трагедии возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора. Задержанные инспекторы проводили проверку на "Листвяжной" за неделю до ЧП.Сообщается, что семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, а также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. Погибшие в результате ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасатели будут награждены Орденами Мужества.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах – 38 рабочих и 11 горноспасателей.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-shakhte-listvyazhnaya--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-devyati-46707065.html
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взрыв, шахта

Число погибших при взрыве метана в шахте "Листвяжная" выросло до 52

10:23 26.11.2021 (обновлено: 11:39 26.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В результате взрыва метана в шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области погибли по меньшей мере 52 человека, 46 шахтеров и шесть спасателей, передает РИА Новости.
В реанимации находятся четыре человека, в том числе один горноспасатель.
МЧС сообщает о том, что одного спасателя обнаружили живым в пятницу, 26 ноября.
По факту трагедии возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора. Задержанные инспекторы проводили проверку на "Листвяжной" за неделю до ЧП.
Сообщается, что семьи погибших на шахте "Листвяжная" получат по 1 миллиону рублей от Фонда социального страхования, а также предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников умершего. Погибшие в результате ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасатели будут награждены Орденами Мужества.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до одиннадцати
Вчера, 10:31
По последней информации, погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах – 38 рабочих и 11 горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
В регионе объявили трехдневный траур.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
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