https://ru.sputnik.md/20211126/chp-v-zdravookhranenii-v-moldove-prodlili-do-15-yanvarya-2022-goda-46759309.html

Чрезвычайное положение в здравоохранении в Молдове продлили до 15 января

Чрезвычайное положение в здравоохранении в Молдове продлили до 15 января

Решение было одобрено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

2021-11-26T18:54+0200

2021-11-26T18:54+0200

2021-11-26T19:20+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

чп

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено в пятницу на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.Комиссия отметила, что эпидемиологическая ситуация на национальном уровне остается крайне тревожной. Так, с 15 по 21 ноября зарегистрирован 5 391 новый случай COVID-19, из которых 80% – среди непривитых лиц. Кроме того, полный охват вакцинацией составляет менее 27%.Таким образом, НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.В то же время, согласно принятому сегодня комиссией решению, студенты технических и высших профессиональных учебных заведений будут иметь возможность сдавать экзамены с физическим присутствием, если в населенном пункте будет установлен код не выше оранжевого.В понедельник, 22 ноября, Центром общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код, в пяти районах республики объявлен самый низкий "зеленый код" эпидемиологической опасности, при этом в большинстве других районов сохраняется "желтый код".К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в приднестровском регионе. "Оранжевый код" действует в Кишиневе и Бельцах, а также в Новоаненском, Бессарабском, Яловенском и Шолданештском районах. Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Бричанском, Кантемирском, Флорештском, Хынчештском и Теленештском районах. В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код".Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;"Желтый код" – 50-99 случаев;"Оранжевый код" – 100-249 случаев;"Красный код" – более 250 случаев.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в большинстве стран европейского региона эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в настоящее время ухудшается с быстрым увеличением числа новых случаев. Больше всего пострадали страны с низким уровнем вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211123/oranzhevyy-kod-epidopasnosti-v-kishineve-opublikovano-reshenie-komissii-46661987.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, чп, наталья гаврилица