https://ru.sputnik.md/20211126/eks-direktora-moldtelecom-podozrevayut-v-nezakonnom-obogaschenii---prokhodyat-obyski-46738778.html

Экс-директора Moldtelecom подозревают в незаконном обогащении – проходят обыски

Экс-директора Moldtelecom подозревают в незаконном обогащении – проходят обыски

По делу о незаконном обогащении задержаны два человека.

2021-11-26T11:23+0200

2021-11-26T11:23+0200

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мвд

прокуратура

обыск

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в пятницу, 26 ноября 2021 года, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел одновременно проводят семь обысков в рамках уголовного дела бывшего директора Moldtelecom. Имя бывшего заместителя главы государственного телекоммуникационного оператора не сообщается. СМИ сообщают, что речь идет о бывшем замглавы Moldtelecom и экс-замминистра экономики Виталии Юрку.Уголовное дело открыто по факту незаконного обогащения.Как сообщили в прокуратуре, по делу уже задержаны два человека.

https://ru.sputnik.md/20211124/podrobnosti-dela-masshtabnykh-obyskakh-zaderzhano-bolee-20-chelovek-46681220.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мвд, прокуратура, обыск