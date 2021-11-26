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Экс-директора Moldtelecom подозревают в незаконном обогащении – проходят обыски
Экс-директора Moldtelecom подозревают в незаконном обогащении – проходят обыски
По делу о незаконном обогащении задержаны два человека.
2021-11-26T11:23+0200
2021-11-26T11:38+0200
мвд
прокуратура
обыск
общество
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в пятницу, 26 ноября 2021 года, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел одновременно проводят семь обысков в рамках уголовного дела бывшего директора Moldtelecom. Имя бывшего заместителя главы государственного телекоммуникационного оператора не сообщается. СМИ сообщают, что речь идет о бывшем замглавы Moldtelecom и экс-замминистра экономики Виталии Юрку.Уголовное дело открыто по факту незаконного обогащения.Как сообщили в прокуратуре, по делу уже задержаны два человека.
https://ru.sputnik.md/20211124/podrobnosti-dela-masshtabnykh-obyskakh-zaderzhano-bolee-20-chelovek-46681220.html
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Евгений Чебан
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мвд, прокуратура, обыск

Экс-директора Moldtelecom подозревают в незаконном обогащении – проходят обыски

11:23 26.11.2021 (обновлено: 11:38 26.11.2021)
© Photo : Facebook / Serviciul protecție internă și anticorupție al MAIOfițer SPIA
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© Photo : Facebook / Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI
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Евгений Чебан
Все материалы
По делу о незаконном обогащении задержаны два человека.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в пятницу, 26 ноября 2021 года, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел одновременно проводят семь обысков в рамках уголовного дела бывшего директора Moldtelecom.
Имя бывшего заместителя главы государственного телекоммуникационного оператора не сообщается. СМИ сообщают, что речь идет о бывшем замглавы Moldtelecom и экс-замминистра экономики Виталии Юрку.
Уголовное дело открыто по факту незаконного обогащения.
Как сообщили в прокуратуре, по делу уже задержаны два человека.
исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Общество
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
24 ноября, 16:01
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