https://ru.sputnik.md/20211126/es-mozhet-prekratit-polety-iz-yuzhnoy-chasti-afriki-iz-za-opasnogo-shtamma-covid-46739989.html

ЕС может прекратить полеты из южной части Африки из-за опасного штамма COVID

ЕС может прекратить полеты из южной части Африки из-за опасного штамма COVID

Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации. 26.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-26T14:45+0200

2021-11-26T14:45+0200

2021-11-26T14:45+0200

коронавирус

полет

ек

южная африка

европейский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/01/33116960_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5221cde2b6ae5d941bf66fd9b6b984ac.jpg

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Еврокомиссия выступила с предложением к ЕС о прекращении полетов в союз из южной части Африки из-за обнаружения там нового опасного штамма коронавируса, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", – написала она в Twitter.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ru.sputnik.md/20211126/voz-sozyvaet-ekstrennoe-sobranie-iz-za-situatsii-s-novym-shtammom-46735806.html

южная африка

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

полет, ек, южная африка, европейский союз