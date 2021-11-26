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ЕС может прекратить полеты из южной части Африки из-за опасного штамма COVID
ЕС может прекратить полеты из южной части Африки из-за опасного штамма COVID
Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации. 26.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-26T14:45+0200
2021-11-26T14:45+0200
коронавирус
полет
ек
южная африка
европейский союз
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Еврокомиссия выступила с предложением к ЕС о прекращении полетов в союз из южной части Африки из-за обнаружения там нового опасного штамма коронавируса, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", – написала она в Twitter.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
https://ru.sputnik.md/20211126/voz-sozyvaet-ekstrennoe-sobranie-iz-za-situatsii-s-novym-shtammom-46735806.html
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полет, ек, южная африка, европейский союз

ЕС может прекратить полеты из южной части Африки из-за опасного штамма COVID

14:45 26.11.2021
© Sputnik / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Еврокомиссия выступила с предложением к ЕС о прекращении полетов в союз из южной части Африки из-за обнаружения там нового опасного штамма коронавируса, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", – написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
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ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом
09:07
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