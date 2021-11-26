https://ru.sputnik.md/20211126/gazovyy-krizis-v-moldove-zakonchilsya-zhdat-li-novykh-syurprizov-46759434.html

Газовый кризис в Молдове закончился: ждать ли новых сюрпризов

Газовый кризис в Молдове закончился: ждать ли новых сюрпризов

Ситуация с текущим долгом "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершилась - молдавская сторона погасила задолженность, но что дальше

2021-11-26T21:00+0200

2021-11-26T21:00+0200

2021-11-26T21:00+0200

радио

в молдове

кризис

газ

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Если власти Молдовы продолжат себя вести в том же духе в решении газовых вопросов, то, естественно, страну ждут новые сюрпризы. Такое мнение озвучил депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Собеседник напомнил, что после того, как действие контракта истекло, его продлили на месяц по рыночной спотовой цене – по 790 долларов за тысячу кубометров. Затем, продолжил депутат, власти заключили протокол на последующие пять лет о продлении контракта, но с определенными условиями. Но опять-таки они их не выполнили, - добавил Бурдужа."То есть, не было последовательности в их действиях с тем, что они намеревались сделать. Поэтому прогнозировать, что нас ждет, давайте воздержимся от этого. Но если они продолжат в том же духе, то, естественно, нас ждут новые сюрпризы. Если они будут последовательны в своих действиях, то, конечно, этот вопрос они смогут держать под контролем. В чем я очень сомневаюсь", – сказал Бурдужа."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.В среду, 24 ноября, по просьбе молдавской стороны "Газпром" согласился отсрочить оплату долга за газ до пятницы, 26 ноября. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица обратилась к парламенту, чтобы депутаты в экстренном порядке рассмотрели поправки к закону, чтобы выплатить "Газпрому" текущую задолженность. Законодатели приняли необходимые изменения 25 ноября. Долг погасилиПравительство Молдовы 26 ноября утвердило решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В этот же день решение кабмина было опубликовано в "Официальном мониторе", что означает, что оно вступило в силу.Спустя несколько часов после этого компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года. Российский концерн подтвердил получение платежа от молдавской стороны также 26 ноября.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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