https://ru.sputnik.md/20211126/gazprom-podtverdil-poluchenie-platezha-za-gaz-ot-moldovagaza-46756085.html
"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза"
"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза"
Факт получения платежа от "Молдовагаза" подтвердил в пятницу представитель компании "Газпром".
2021-11-26T17:57+0200
2021-11-26T17:57+0200
2021-11-26T18:24+0200
экономика
в молдове
газ
газпром
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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. "Газпром" получил от Молдовы долг по текущим платежам - об этом в пятницу сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости. По его словам, "Газпром проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере"Молдовы и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться". О том, что Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, в пресс-службе "Молдовагаза" сообщили несколькими часами ранее.Также в пятницу решение правительства Молдовы о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211126/moldovagaz-perechislilo-gazpromu-oplatu-za-prirodnyy-gaz-46747581.html
https://ru.sputnik.md/20211125/spynu-moldovagaz-pogasit-tekuschiy-dolg-pered-gazpromom-26-noyabrya-46731221.html
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в молдове, газ, газпром
"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза"
17:57 26.11.2021 (обновлено: 18:24 26.11.2021)
Факт получения платежа от "Молдовагаза" подтвердил в пятницу представитель компании "Газпром".
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik.
"Газпром" получил от Молдовы долг по текущим платежам - об этом в пятницу сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости
.
По его словам, "Газпром проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".
Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере"Молдовы и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться".
"Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. "Газпром" рассчитывает, что Молдавия предпримет меры для нормализации ситуации и обеспечит выполнение контрактных обязательств", - также отметил представитель компании.
О том, что Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, в пресс-службе "Молдовагаза" сообщили несколькими часами ранее.
Также в пятницу решение правительства Молдовы о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу.
"Газпром" потребовал уплаты долга
В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.