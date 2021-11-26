https://ru.sputnik.md/20211126/gazprom-podtverdil-poluchenie-platezha-za-gaz-ot-moldovagaza-46756085.html

"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза"

"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза"

Факт получения платежа от "Молдовагаза" подтвердил в пятницу представитель компании "Газпром".

2021-11-26T17:57+0200

2021-11-26T17:57+0200

2021-11-26T18:24+0200

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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. "Газпром" получил от Молдовы долг по текущим платежам - об этом в пятницу сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости. По его словам, "Газпром проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере"Молдовы и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться". О том, что Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, в пресс-службе "Молдовагаза" сообщили несколькими часами ранее.Также в пятницу решение правительства Молдовы о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211126/moldovagaz-perechislilo-gazpromu-oplatu-za-prirodnyy-gaz-46747581.html

https://ru.sputnik.md/20211125/spynu-moldovagaz-pogasit-tekuschiy-dolg-pered-gazpromom-26-noyabrya-46731221.html

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