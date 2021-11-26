https://ru.sputnik.md/20211126/gde-v-kishineve-26-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46736052.html

Где в Кишиневе 26 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 26 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 26 и 27 ноября.

2021-11-26T09:29+0200

2021-11-26T09:29+0200

2021-11-26T09:29+0200

кишинев

вакцинация

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 26 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы, на бульваре Мирча чел Бэтрын, 32, рядом с ТЦ Kaufland.Автобус будет располагаться в селе Чореску, на улице Александру чел Бун, 1, рядом с Центром здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 27 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка, на улице Чеукарь 7/2, рядом с рынком "Чеукарь".Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

кишинев

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, вакцинация