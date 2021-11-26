https://ru.sputnik.md/20211126/goryachie-polskie-parni-nad-kholodnoy-baltikoy-zadacha-razvyazat-voynu-46760930.html

Горячие польские парни над холодной Балтикой: задача – развязать войну

Горячие польские парни над холодной Балтикой: задача – развязать войну

США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев заявил Лукашенко, в этот же день миссия воздушной полиции в Литве перешла к ВВС Польши.

2021-11-26T23:32+0200

2021-11-26T23:32+0200

2021-11-26T23:32+0200

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Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии служит нагнетанию военно-политической напряженности и милитаризации региона. В конечном итоге разрушает систему европейской безопасности, и создает предпосылки для вооруженной агрессии альянса против России и Беларуси. Участие в подобных миссиях ВВС Польши носит откровенно провокационный характер. При этом Варшава, Брюссель и Вашингтон буквально подставляет Литву, Латвию и Эстонию под ответный удар.Президент РБ Александр Лукашенко в четверг заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев. В пятницу натовская миссия воздушной полиции в Литве (Baltic Air Policing) перешла от ВВС Дании к ВВС Польши. Возможно, это случайное совпадение.В предстоящие три месяца польский контингент будет патрулировать воздушное пространство региона звеном из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon. Эстафету приняли около 150 польских военнослужащих – летчики, авиатехники, медперсонал, специалисты по коммуникации и другие. Для решения аналогичных задач датчанам и португальцам ранее хватало 70 и 80 человек соответственно.Основная функция дежурного звена истребителей НАТО –бессмысленное сопровождение российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем – между Ленинградской и Калининградской областями. Российские летчики границ не нарушают, и ничем не угрожают соседям. Однако истребительная авиация "дальнего зарубежья" присутствует в регионе с марта 2004 года (тогда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО, свои самолеты за 17 лет не приобрели). Командно-контрольный центр с 2006 года размещается в Вильнюсе и оперирует истребителям НАТО, дислоцированным на авиабазе Зокняй под Шяуляем. Напомню, второй площадкой миссии Baltic Air Policing стала авиабаза Эмари в Эстонии весной 2014 года, а на территории Латвии аналогичная авиабаза НАТО появилась 23 октября.Полезность иностранной воздушной полиции практически нулевая. Так, дежурные истребители НАТО в октябре поднимались для сопровождения бортов российской Военно-транспортной авиации всего два раза. В ходе совместных учений активность боевых самолетов альянса в странах Балтии растет (иногда они теряют ракеты), но к безопасности это не имеет никакого отношения. У России нет территориальных претензий к соседям, зато есть безусловное и подавляющее превосходство в силах и средствах Сухопутных войск, ВКС и ВМС в Балтийском регионе.Подготовка НАТО к агрессииПрисутствие в Прибалтике, вблизи Беларуси и России иностранных боевых самолетов, кораблей, танков (которыми Литва, Латвия и Эстония не располагают) носит откровенно провокационный характер. Только за минувшую неделю у границ воздушного пространства РБ и РФ действовали более 40 разведывательных самолетов и беспилотников НАТО.Значительно возросла активность американских самолетов-шпионов RC-135, "летающих радаров" Е-8С и беспилотников MQ-9 в районе Калининграда. Причем разведка активно ведется не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Балтии. Одновременно белорусско-польской границе была стянута полнокровная армейская дивизия (около 15 тысяч военнослужащих) со штатным вооружением и бронетехникой.Глава Минобороны РБ Виктор Хренин оценил наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши как подготовку к войне. Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич сравнил наращивание военных сил стран Балтии на границе с "кольцом анаконды".На этом фоне генсек альянса Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда 25 ноября решительно осудили "эксплуатацию уязвимых людей режимом Лукашенко для оказания давления на соседние страны". Будто бы потоки мигрантов с востока на запад – не прямое следствие многолетней агрессии стран НАТО в Ираке, Афганистане, Ливии, и не польские войска оккупировали четвертую часть Ирака. Польский президент также предложил нарастить силы альянса у российских границ для "защиты Украины".Мечтая о продолжении "крестовых походов", экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на днях заявил о способности польской армии захватить Беларусь за три дня, если Минску не поможет Москва. Вероятно, министры иностранных дел стран НАТО еще вернутся к этому вопросу в ходе встречи в Риге 30 ноября и 1 декабря. Существующая реальность многополярного мира совершенно не устраивает Запад. По расчетам Брюсселя, Литва, Латвия и Эстония капитулируют под российскими ударами всего за 60 часов. Нетерпимое положение дел, и альянс готовится десятилетиями корректировать мир в свою пользу.Британия собирается создать крупную военную базу в Германии "с возможностью оперативной переброски войск в Прибалтику и Польшу". Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в обращении к Молодежной ассоциации атлантического договора сегодня подчеркнул важность единства для противодействия сегодняшним вызовам безопасности "нескольких поколений", главные из которых – Россия и Китай.Выводы из позорных поражений Пентагона и альянса в ряде стран Азии и Африки не сделаны, рев турбин американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-52 Stratofortress над Европой заглушает голос разума.Ответ Союзного государстваМосква и Минск готовы к любым военным провокациям. Войска и силы Союзного государства хорошо оснащены, и адекватно реагируют на приграничную концентрацию сил, провокационные действия НАТО. Смешанная тактическая группа – истребители Су-30СМ Беларуси и России 25 ноября провели совместное боевое патрулирование вдоль границ РБ. Ранее белорусское небо патрулировали дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160, причем последние отработали авиаудар по полигонам РБ.Минск подчеркивает, что самолеты ВКС России получили доступ в воздушное пространство Республики Беларусь на постоянной основе. Также принято решение о наращивании дежурных сил ПВО двух стран на белорусской земле. Ранее Sputnik сообщал о совместных центрах подготовки войск ВВС и ПВО.Новая Военная доктрина Союзного государства регламентирует, а не только допускает (как в старой версии) применение ядерного оружия России в ответ на масштабную агрессию НАТО. На коллегии министерств обороны РБ и РФ в Москве 20 октября утвержден план сотрудничества на 2022 год – 139 совместных мероприятий. Приоритеты – развитие объединенных систем военного назначения, региональной группировки войск Беларуси и России.План боевой подготовки войск Западного военного округа (РФ) в 2021 году выполнен на 100%, проведено более 50 тактических учений – цели достигнуты. Однако летчики истребителей Су-35С и МиГ-31БМ Ленинградской армии ВВС и ПВО продолжают отрабатывать задачи по предназначению. Армейская авиация округа "утюжит" условного противника ракетным и пушечным вооружением на полигонах в Ленинградской области. Армейский корпус Балтийского флота подготовил к зимним маневрам 1200 единиц бронетанковой техники.С другой стороны, членство в НАТО безопасности никому не гарантирует, и от экономических проблем не защищает. Парадоксальным образом, сегодня Литва, Латвия и Эстония не имеют "на троих" ни одного боевого самолета или танка, не говоря уже о кораблях (на море и Польше похвастать нечем). Что же получили страны Балтии за много лет жертвенного "выравнивания" своих территорий в качестве плацдарма для агрессии против России и ее союзников? Они обрели несколько полигонов, арсеналов и аэродромов – для тренировок иностранных войск и техники. А потеряли грузовой транзит РФ, страдают от растущих цен на газ в Евросоюзе (прямые договоры с РФ не заключаются). К примеру, в Литве отопление жилья этой осенью подорожало в среднем на 30%, в абсолютных цифрах – до 160 евро за 50 квадратных метров. При этом старшие партнеры намерены и дальше "помогать" балтийским союзникам лишь размещением на их территории новых войск и вооружений. Пентагон и НАТО способны лишь подставить под удар.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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в мире, нато, прибалтика, колумнистика