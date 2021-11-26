https://ru.sputnik.md/20211126/komrate-uvelichili-tseny-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-46752248.html
В Комрате увеличили цены на проезд в общественном транспорте
В Комрате увеличили цены на проезд в общественном транспорте
С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена.
2021-11-26T16:42+0200
2021-11-26T16:42+0200
2021-11-26T16:42+0200
общество
в молдове
гагаузия
подорожание
маршрутки
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КОМРАТ, 26 ноя - Sputnik, Максим Топал. Неприятный сюрприз ждет жителей столицы Гагаузской автономии с 1 декабря – стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена до 4 леев. Такое решение приняли члены муниципального совета Комрата на своем очередном заседании в пятницу, 26 ноября.Повышения цен потребовали сразу три экономических агента, оказывающих услуги пассажироперевозок в Комрате. Ссылаясь на небольшое количество пассажиров и серьезно подорожавшее топливо, перевозчики потребовали повышения цены на проезд с 3 до 5 леев.В результате обсуждения этого заявления удалось достигнуть компромисса. Цена за проезд в городских маршрутных такси всех категорий пассажиров в возрасте от 12 лет с 1 декабря составит 4 лея. Дети в возрасте 7-12 лет будут ездить в маршрутных такси за 2 лея, а дети до 7 лет – бесплатно.Взамен городские власти продлили освобождение перевозчиков от необходимости уплаты налогов и на 2022 год – "цена вопроса" здесь составит около 200 тысяч леев.В настоящее время стоимость проезда в комратских маршрутках составляет 3 лея.Всего в Комрате на данный момент действуют 11 маршрутов, администрируемых тремя экономическими агентами.
https://ru.sputnik.md/20211125/chto-vitse-premer-spynu-otvetil-protestuyuschim-perevozchikam-46720528.html
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в молдове, гагаузия, подорожание, маршрутки
В Комрате увеличили цены на проезд в общественном транспорте
Тариф на проезд в общественном транспорте вырастет на 1 лей.
КОМРАТ, 26 ноя - Sputnik, Максим Топал. Неприятный сюрприз ждет жителей столицы Гагаузской автономии с 1 декабря – стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена до 4 леев. Такое решение приняли члены муниципального совета Комрата на своем очередном заседании в пятницу, 26 ноября.
Повышения цен потребовали сразу три экономических агента, оказывающих услуги пассажироперевозок в Комрате. Ссылаясь на небольшое количество пассажиров и серьезно подорожавшее топливо, перевозчики потребовали повышения цены на проезд с 3 до 5 леев.
В результате обсуждения этого заявления удалось достигнуть компромисса. Цена за проезд в городских маршрутных такси всех категорий пассажиров в возрасте от 12 лет с 1 декабря составит 4 лея. Дети в возрасте 7-12 лет будут ездить в маршрутных такси за 2 лея, а дети до 7 лет – бесплатно.
Взамен городские власти продлили освобождение перевозчиков от необходимости уплаты налогов и на 2022 год – "цена вопроса" здесь составит около 200 тысяч леев.
В настоящее время стоимость проезда в комратских маршрутках составляет 3 лея.
Всего в Комрате на данный момент действуют 11 маршрутов, администрируемых тремя экономическими агентами.