https://ru.sputnik.md/20211126/lebedinskiy-moldova-mozhet-stat-mostom-mezhdu-rossiey-i-evrosoyuzom-46705739.html
Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом
Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом
Эксперт призвал к политике добрососедских отношений и объяснил, чем Молдова может быть интересна России.
2021-11-26T17:00+0200
2021-11-26T17:00+0200
2021-11-26T17:44+0200
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Лебединский: чем Молдова интересует Россию
Лебединский: чем Молдова интересует Россию
После того как в 2007 году Румыния вошла в состав Европейского союза (ЕС), Молдова стала приграничным государством с ЕС. Этот факт обязывает нашу страну развивать стабильные и добрососедские отношения с Украиной, Румынией, другими странами ЕС, Российской Федерацией, странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), международными организациями и крупными геополитическими игроками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.По мнению Лебединского, Россия способна прийти в Молдову со значительными инвестициями, создать на территории республики свои предприятия или совместные молдавско-российские производства. Это интересно российскому капиталу потому, что производимая в Молдове продукция этих предприятий могла бы массово и беспрепятственно идти на экспорт в страны ЕС.Депутат уточнил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, торговые отношения двух стран следует наращивать.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией был подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
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Валентина Топоривская
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом
17:00 26.11.2021 (обновлено: 17:44 26.11.2021)
Депутат парламента Молдовы объяснил важность добрососедских отношений с Россией, а также обратил внимание на те аспекты в сотрудничестве, которые могут быть интересны официальной Москве.
После того как в 2007 году Румыния вошла в состав Европейского союза (ЕС), Молдова стала приграничным государством с ЕС. Этот факт обязывает нашу страну развивать стабильные и добрососедские отношения с Украиной, Румынией, другими странами ЕС, Российской Федерацией, странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), международными организациями и крупными геополитическими игроками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.
"Молдове для развития нужны предсказуемые отношения с внешними партнерами и открытая экономика. Российский бизнес очень заинтересован, чтобы наша страна стала своеобразным "мостом" между Россией и ЕС", – считает парламентарий.
По мнению Лебединского, Россия способна прийти в Молдову со значительными инвестициями, создать на территории республики свои предприятия или совместные молдавско-российские производства. Это интересно российскому капиталу потому, что производимая в Молдове продукция этих предприятий могла бы массово и беспрепятственно идти на экспорт в страны ЕС.
Депутат уточнил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, торговые отношения двух стран следует наращивать.
"Необходимо и дальше поддерживать экономические связи наших стран, поскольку для Молдовы Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных партнеров в экономике", – заключил собеседник.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией был подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.