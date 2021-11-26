https://ru.sputnik.md/20211126/lebedinskiy-moldova-mozhet-stat-mostom-mezhdu-rossiey-i-evrosoyuzom-46705739.html

Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом

Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом

Эксперт призвал к политике добрососедских отношений и объяснил, чем Молдова может быть интересна России.

2021-11-26T17:00+0200

2021-11-26T17:00+0200

2021-11-26T17:44+0200

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Лебединский: чем Молдова интересует Россию Лебединский: чем Молдова интересует Россию

После того как в 2007 году Румыния вошла в состав Европейского союза (ЕС), Молдова стала приграничным государством с ЕС. Этот факт обязывает нашу страну развивать стабильные и добрососедские отношения с Украиной, Румынией, другими странами ЕС, Российской Федерацией, странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), международными организациями и крупными геополитическими игроками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.По мнению Лебединского, Россия способна прийти в Молдову со значительными инвестициями, создать на территории республики свои предприятия или совместные молдавско-российские производства. Это интересно российскому капиталу потому, что производимая в Молдове продукция этих предприятий могла бы массово и беспрепятственно идти на экспорт в страны ЕС.Депутат уточнил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, торговые отношения двух стран следует наращивать.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией был подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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