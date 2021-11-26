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Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом
Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом
Эксперт призвал к политике добрососедских отношений и объяснил, чем Молдова может быть интересна России.
2021-11-26T17:00+0200
2021-11-26T17:44+0200
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Лебединский: чем Молдова интересует Россию
Лебединский: чем Молдова интересует Россию
После того как в 2007 году Румыния вошла в состав Европейского союза (ЕС), Молдова стала приграничным государством с ЕС. Этот факт обязывает нашу страну развивать стабильные и добрососедские отношения с Украиной, Румынией, другими странами ЕС, Российской Федерацией, странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), международными организациями и крупными геополитическими игроками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.По мнению Лебединского, Россия способна прийти в Молдову со значительными инвестициями, создать на территории республики свои предприятия или совместные молдавско-российские производства. Это интересно российскому капиталу потому, что производимая в Молдове продукция этих предприятий могла бы массово и беспрепятственно идти на экспорт в страны ЕС.Депутат уточнил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, торговые отношения двух стран следует наращивать.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией был подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове

Лебединский: Молдова может стать "мостом" между Россией и Евросоюзом

17:00 26.11.2021 (обновлено: 17:44 26.11.2021)
Радио
Лебединский: чем Молдова интересует Россию
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Депутат парламента Молдовы объяснил важность добрососедских отношений с Россией, а также обратил внимание на те аспекты в сотрудничестве, которые могут быть интересны официальной Москве.
После того как в 2007 году Румыния вошла в состав Европейского союза (ЕС), Молдова стала приграничным государством с ЕС. Этот факт обязывает нашу страну развивать стабильные и добрососедские отношения с Украиной, Румынией, другими странами ЕС, Российской Федерацией, странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), международными организациями и крупными геополитическими игроками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.

"Молдове для развития нужны предсказуемые отношения с внешними партнерами и открытая экономика. Российский бизнес очень заинтересован, чтобы наша страна стала своеобразным "мостом" между Россией и ЕС", – считает парламентарий.

По мнению Лебединского, Россия способна прийти в Молдову со значительными инвестициями, создать на территории республики свои предприятия или совместные молдавско-российские производства. Это интересно российскому капиталу потому, что производимая в Молдове продукция этих предприятий могла бы массово и беспрепятственно идти на экспорт в страны ЕС.
Депутат уточнил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, торговые отношения двух стран следует наращивать.

"Необходимо и дальше поддерживать экономические связи наших стран, поскольку для Молдовы Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных партнеров в экономике", – заключил собеседник.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией был подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
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