https://ru.sputnik.md/20211126/lukashenko-posetil-lager-migrantov-na-belorussko-polskoy-granitse-46740726.html
Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
Фото, видео: Лукашенко с сыном с посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
2021-11-26T14:00+0200
2021-11-26T14:00+0200
2021-11-26T14:00+0200
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лагерь
александр лукашенко
мигрант
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в лагерь мигрантов, который находится недалеко от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает Sputnik Беларусь. Младший сын президента Николай приехал к беженцам вместе с отцом.Белорусский лидер отправился на осмотр транспортно-логистического центра, где разместились беженцы, а также пообщался с представителями Красного Креста, которые рассказали о том, что продуктов достаточно для всех мигрантов.Лукашенко выступил перед мигрантами в логистическом центре. Он сказал им, что его задача – помочь людям, попавшим в беду, остальное – их выбор."Мы хорошо знаем и понимаем вас, вы стремитесь попасть в Европу, вас туда пригласили. … Мы не будем крутить руки и отправлять на родину, если вы не хотите", – отметил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, лагерь, александр лукашенко, мигрант
Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
Вместе с президентом Лукашенко лагерь беженцев посетил его сын Николай.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в лагерь мигрантов, который находится недалеко от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает Sputnik Беларусь
. Младший сын президента Николай приехал к беженцам вместе с отцом.
Белорусский лидер отправился на осмотр транспортно-логистического центра, где разместились беженцы, а также пообщался с представителями Красного Креста, которые рассказали о том, что продуктов достаточно для всех мигрантов.
Лукашенко выступил перед мигрантами в логистическом центре. Он сказал им, что его задача – помочь людям, попавшим в беду, остальное – их выбор.
"Мы хорошо знаем и понимаем вас, вы стремитесь попасть в Европу, вас туда пригласили. … Мы не будем крутить руки и отправлять на родину, если вы не хотите", – отметил он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.