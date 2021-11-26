https://ru.sputnik.md/20211126/merdzhinyanu-situatsiya-v-tyurmakh-moldovy-vyzyvaet-opasenie-46715573.html

Мэрджиняну: ситуация в тюрьмах Молдовы вызывает опасение

Мэрджиняну: ситуация в тюрьмах Молдовы вызывает опасение

Эксперт в области права рассказал, почему с осужденными в Молдове государство расплачивается свободой и деньгами.

2021-11-26T18:00+0200

2021-11-26T18:00+0200

2021-11-26T18:00+0200

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46715854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e00503fae265818b02a5a019277b9dc6.jpg

Мэрджиняну: в тюрьмах Молдовы заключенные теряют здоровье и жизнь Мэрджиняну: в тюрьмах Молдовы заключенные теряют здоровье и жизнь

Ситуация в молдавских пенитенциарных учреждениях и условия содержания заключенных стали предметом обсуждения на заседании парламентской комиссии по вопросам права.Об этой проблеме известно давно. Адвокат, доктор юридических наук Юрий Мэрджиняну в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, в каких условиях содержатся под стражей те, кто преступил закон.В частности, эксперт обратил внимание на непозволительную заполненность молдавских тюрем, когда в тесной камере содержатся по 4-5 человек. Также адвокат напомнил об антисанитарии, царящей во многих камерах, о плохом питании заключенных и недостаточном медицинском обслуживании.По словам адвоката, сегодня многие заключенные могут обратиться в Европейский суд по правам человека и даже выиграть там дело в связи с отсутствием минимальных и адекватных условий содержания в пенитенциарных учреждениях. А правительство страны, по словам Мэрджиняну, вынуждено будет выплачивать истцам крупные суммы в качестве моральной компенсации.Правовед напомнил, что еще в 2014 году с центральной трибуны парламента страны звучали заявления о том, что молдавское государство должно удовлетворять каждую жалобу, поданную людьми из мест заключения, в связи с неприемлемыми условиями содержания под стражей.В заключение Мэрджиняну отметил, что выплаты правительством компенсаций по решениям ЕСПЧ серьезно продолжат бить по бюджету до тех пор, пока государство не повернется к пенитенциарным учреждениям лицом и не создаст адекватные условия содержания людей в заключении.За восемь месяцев 2019 года 72 осужденных были освобождены из молдавских тюрем на основании того, что они содержались в условиях, которые нарушают статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ). Согласно статье 3, "никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". Этот документ парламент Молдовы ратифицировал в 1997 году.В целом более 2500 лиц, находящихся в учреждениях содержания под стражей Республики Молдова, пожаловались на условия, противоречащие положениям ЕКПЧ, попросив компенсировать соответствующие условия путем сокращения срока содержания под стражей или денежным возмещением.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио