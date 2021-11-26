https://ru.sputnik.md/20211126/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46758374.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-11-26T19:14+0200

2021-11-26T19:14+0200

2021-11-26T19:29+0200

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 712 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечены пять случаев "импорта" инфекции – из Великобритании, Австрии, Украины, Италии и Румынии.Общее число случаев заражения в стране достигло 361 828.У работников системы здравоохранения выявлено 19 случаев инфицирования: три у врачей, 6 у медсестер и 10 у работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 6701 тест.Госпитализированы 1582 человека, в крайне тяжелом состоянии находится 181 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 31).В то же время за сутки выздоровели 812 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 345 226.Минздрав сообщает о 37 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9022.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211126/voz-sozyvaet-ekstrennoe-sobranie-iz-za-situatsii-s-novym-shtammom-46735806.html

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