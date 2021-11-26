https://ru.sputnik.md/20211126/moldova-poluchila-dopolnitelnye-dozvoly-gruzoperevozki-territorii-ukrainy-46751035.html

Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины

Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины

В ближайшие дни Молдова получит несколько тысяч дополнительных дозволов на текущий год.

2021-11-26T17:31+0200

2021-11-26T17:31+0200

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перевозки

грузы

экономика

в молдове

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Украина одобрила запрос Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки. Таким образом, в ближайшие дни мы получим на текущий год 3000 транзитных/двусторонних дозволов и 2000 портовых разрешений. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Как сообщил Спыну, 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, на котором будет обсужден ряд актуальных тем в сфере автомобильных перевозок, включая доработку всех процедурных аспектов для обеспечения режима экспедирования грузов.Андрей Спыну совершал рабочий визит в Киев 18-19 ноября. В ходе визита у вице-премьера были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.На встрече с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым собеседники обсудили несколько тем, в том числе строительство пограничного моста Кэсеуцы – Ямполь. "Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходима реабилитация железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", – написал Спыну на своей странице в социальной сети.Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы тогда сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.

https://ru.sputnik.md/20200910/russia-soglasilas-dosrochnuyu-vydachu-dozvolov-moldavskim-perevozchikam-31626589.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

перевозки, грузы, в молдове, андрей спыну