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Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
В ближайшие дни Молдова получит несколько тысяч дополнительных дозволов на текущий год.
2021-11-26T17:31+0200
2021-11-26T17:50+0200
перевозки
грузы
экономика
в молдове
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Украина одобрила запрос Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки. Таким образом, в ближайшие дни мы получим на текущий год 3000 транзитных/двусторонних дозволов и 2000 портовых разрешений. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Как сообщил Спыну, 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, на котором будет обсужден ряд актуальных тем в сфере автомобильных перевозок, включая доработку всех процедурных аспектов для обеспечения режима экспедирования грузов.Андрей Спыну совершал рабочий визит в Киев 18-19 ноября. В ходе визита у вице-премьера были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.На встрече с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым собеседники обсудили несколько тем, в том числе строительство пограничного моста Кэсеуцы – Ямполь. "Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходима реабилитация железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", – написал Спыну на своей странице в социальной сети.Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы тогда сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.
https://ru.sputnik.md/20200910/russia-soglasilas-dosrochnuyu-vydachu-dozvolov-moldavskim-perevozchikam-31626589.html
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Евгений Чебан
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перевозки, грузы, в молдове, андрей спыну

Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины

17:31 26.11.2021 (обновлено: 17:50 26.11.2021)
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Евгений Чебан
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В ближайшие дни Молдова получит несколько тысяч дополнительных дозволов на текущий год.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Украина одобрила запрос Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки. Таким образом, в ближайшие дни мы получим на текущий год 3000 транзитных/двусторонних дозволов и 2000 портовых разрешений. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

“Это непосредственный результат моего визита в Киев в ноябре. Мы рассчитываем на открытое и эффективное сотрудничество в будущем с нашими украинскими коллегами”, – прокомментировал решение украинских властей министр.

Как сообщил Спыну, 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, на котором будет обсужден ряд актуальных тем в сфере автомобильных перевозок, включая доработку всех процедурных аспектов для обеспечения режима экспедирования грузов.
Андрей Спыну совершал рабочий визит в Киев 18-19 ноября. В ходе визита у вице-премьера были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.
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На встрече с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым собеседники обсудили несколько тем, в том числе строительство пограничного моста Кэсеуцы – Ямполь.
"Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходима реабилитация железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", – написал Спыну на своей странице в социальной сети.
Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы тогда сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.
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