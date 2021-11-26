https://ru.sputnik.md/20211126/moldovagaz-perechislilo-gazpromu-oplatu-za-prirodnyy-gaz-46747581.html

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года

2021-11-26T15:29+0200

2021-11-26T15:29+0200

2021-11-26T16:19+0200

газ

долг

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе "Молдовагаза".Ранее решение правительства Молдовы о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211126/reshenie-perevod-deneg-pogashenie-dolg-moldovagaz-vstupilo-v-silu-46745788.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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газ, долг, газпром, молдовагаз