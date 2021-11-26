https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html

НАЦ задержал еще одного фигуранта дела о поддельных COVID-сертификатах

НАЦ задержал еще одного фигуранта дела о поддельных COVID-сертификатах

Еще один фигурант коррупционной схемы по выдаче справок о вакцинации против Covid задержан НАЦ.

2021-11-26T12:40+0200

2021-11-26T12:40+0200

2021-11-26T12:52+0200

задержание

вакцинация

нац

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Новый подозреваемый в деле о коррупционной схеме, по которой были выданы десятки свидетельств о вакцинации против COVID-19 без фактической иммунизации, был задержан Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) и антикоррупционной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ.Человек, выполнявший роль посредника в схеме, участвовал в семи эпизодах, в которых он потребовал и получил взятку за организацию выдачи документов с внесением данных в реестр свидетельств о вакцинации COVID-19.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 200 000 леев.Напоминаем, две недели назад НАЦ и прокуратура задержали троих посредников и врача по подозрению в организации преступной схемы по выдаче десятков свидетельств о вакцинации COVID-19 без фактической иммунизации.Данные допроса показывают, что запрашиваемые и полученные суммы варьировались от 4000 до 6000 леев за сертификат, деньги распределялись в соответствии с ролью каждого участника преступной схемы.В трех медицинских учреждениях в Кишиневе и домах подозреваемых прошли обыски, были изъяты документы, оригиналы свидетельств о вакцинации, заверенные печатью и подписью врачей, и деньги. В настоящее время двое фигурантов дела находятся под арестом, а двое других под судебным контролем.

https://ru.sputnik.md/20211109/delo-poddelnye-sertifikaty-covid-46279862.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

задержание, вакцинация, нац