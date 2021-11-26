https://ru.sputnik.md/20211126/opredelen-sopernik-sbornoy-rossii-futbolu-polufinale-stykovykh-matchey-chm-46758185.html

Определен соперник сборной России по футболу в полуфинале стыковых матчей ЧМ

Определен соперник сборной России по футболу в полуфинале стыковых матчей ЧМ

У футбольной сборной России в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира определились соперники.

2021-11-26T19:28+0200

2021-11-26T19:28+0200

2021-11-26T19:31+0200

спорт

в мире

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44783895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5355443aa9e016955d1e7858646cdfb.jpg

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает РИА Новости.Церемония жеребьевки состоялась в пятницу в Цюрихе. Согласно формату, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле. В другом полуфинале пути B команда Швеции дома сыграет с чехами. Если сборная России обыграет Польшу, то сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Если сборная России выйдет в финал, то также сыграет решающий матч дома.Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные – 29 марта.

https://ru.sputnik.md/20211112/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-shotlandii-v-otborochnom-matche-na-chm-46379645.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, футбол