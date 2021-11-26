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Определен соперник сборной России по футболу в полуфинале стыковых матчей ЧМ
Определен соперник сборной России по футболу в полуфинале стыковых матчей ЧМ
У футбольной сборной России в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира определились соперники.
2021-11-26T19:28+0200
2021-11-26T19:31+0200
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает РИА Новости.Церемония жеребьевки состоялась в пятницу в Цюрихе. Согласно формату, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле. В другом полуфинале пути B команда Швеции дома сыграет с чехами. Если сборная России обыграет Польшу, то сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Если сборная России выйдет в финал, то также сыграет решающий матч дома.Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные – 29 марта.
https://ru.sputnik.md/20211112/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-shotlandii-v-otborochnom-matche-na-chm-46379645.html
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в мире, футбол

Определен соперник сборной России по футболу в полуфинале стыковых матчей ЧМ

19:28 26.11.2021 (обновлено: 19:31 26.11.2021)
© Sputnik / Mihai Carausфутбольный мяч
футбольный мяч - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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У футбольной сборной России в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира определились соперники.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает РИА Новости.
Церемония жеребьевки состоялась в пятницу в Цюрихе. Согласно формату, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле. В другом полуфинале пути B команда Швеции дома сыграет с чехами.
Если сборная России обыграет Польшу, то сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Если сборная России выйдет в финал, то также сыграет решающий матч дома.
футбольный мяч - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные – 29 марта.
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