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Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове
© Sputnik / Mihai CarausДети и родители
© Sputnik / Mihai Caraus
Принятые в четверг парламентом поправки в Закон о пенсиях исключают из страхового стажа отпуск по уходу за ребенком, обучение в вузе и период службы в армии.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавские граждане, желающие выйти на пенсию до достижения предельного возраста, должны знать, что, согласно принятому в четверг парламентом в первом чтении законопроекту, с 1 января 2022 года предусмотренные Законом о государственной пенсионной системе от 1998 года некоторые нестраховые периоды, указанные в статьях 5 (2) и 50 (1) (D), больше не будут входить в страховой стаж.
Согласно документу, в страховой стаж больше не войдут:
период исполнения срочной или сокращенной военной службы;
период нахождения на военной службе по контракту или приравненной к ней службе – в случае невозможности назначения пенсии в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел № 1544-XII от 23 июня 1993 года;
период ухода за ребенком в возрасте до трех лет, осуществлявшегося одним из родителей или в случае смерти обоих родителей - опекуном;
период, в котором застрахованное лицо получало пособие по временной нетрудноспособности, по безработице, по трудоустройству;
период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет, за другим лицом с тяжелым ограничением возможностей, осуществлявшегося одним из родителей, опекуном или попечителем до приема на должность персонального ассистента;
период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании;
нестраховые периоды деятельности в должности судьи и прокурора до 31 декабря 2005 года;
уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет;
обучение на дневных отделениях высших учебных заведений.
Парламент принял законопроект в первом чтении в четверг около полуночи. Документ поддержали только депутаты от фракции PAS - 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов и 3 депутата от Партии "Шор".
Законопроект предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.
Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.