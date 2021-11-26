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Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове
Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове
Принятые парламентом поправки в Закон о пенсиях исключают из страхового стажа отпуск по уходу за ребенком, обучение в вузе и период службы в армии.
2021-11-26T21:28+0200
2021-11-26T21:28+0200
в молдове
пенсии
стаж
отпуск по уходу за ребенком в молдове
экономика
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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавские граждане, желающие выйти на пенсию до достижения предельного возраста, должны знать, что, согласно принятому в четверг парламентом в первом чтении законопроекту, с 1 января 2022 года предусмотренные Законом о государственной пенсионной системе от 1998 года некоторые нестраховые периоды, указанные в статьях 5 (2) и 50 (1) (D), больше не будут входить в страховой стаж. Согласно документу, в страховой стаж больше не войдут:Парламент принял законопроект в первом чтении в четверг около полуночи. Документ поддержали только депутаты от фракции PAS - 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов и 3 депутата от Партии "Шор".Законопроект предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.
https://ru.sputnik.md/20211125/zkonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-prinyat-v-pervom-chtenii-46733210.html
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Анна Юрий
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в молдове, пенсии, стаж, отпуск по уходу за ребенком в молдове

Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове

21:28 26.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausДети и родители
Дети и родители - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
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Принятые в четверг парламентом поправки в Закон о пенсиях исключают из страхового стажа отпуск по уходу за ребенком, обучение в вузе и период службы в армии.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавские граждане, желающие выйти на пенсию до достижения предельного возраста, должны знать, что, согласно принятому в четверг парламентом в первом чтении законопроекту, с 1 января 2022 года предусмотренные Законом о государственной пенсионной системе от 1998 года некоторые нестраховые периоды, указанные в статьях 5 (2) и 50 (1) (D), больше не будут входить в страховой стаж.
Согласно документу, в страховой стаж больше не войдут:
период исполнения срочной или сокращенной военной службы;
период нахождения на военной службе по контракту или приравненной к ней службе – в случае невозможности назначения пенсии в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел № 1544-XII от 23 июня 1993 года;
период ухода за ребенком в возрасте до трех лет, осуществлявшегося одним из родителей или в случае смерти обоих родителей - опекуном;
период, в котором застрахованное лицо получало пособие по временной нетрудноспособности, по безработице, по трудоустройству;
период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет, за другим лицом с тяжелым ограничением возможностей, осуществлявшегося одним из родителей, опекуном или попечителем до приема на должность персонального ассистента;
период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании;
нестраховые периоды деятельности в должности судьи и прокурора до 31 декабря 2005 года;
уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет;
обучение на дневных отделениях высших учебных заведений.
Парламент принял законопроект в первом чтении в четверг около полуночи. Документ поддержали только депутаты от фракции PAS - 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов и 3 депутата от Партии "Шор".
Законопроект предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.
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Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении
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Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.
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