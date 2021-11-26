https://ru.sputnik.md/20211126/otpusk-po-ukhodu-rebenkom-ne-vkhodit-trudovoy-stazh-moldove-46761327.html

Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове

Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове

Принятые парламентом поправки в Закон о пенсиях исключают из страхового стажа отпуск по уходу за ребенком, обучение в вузе и период службы в армии.

2021-11-26T21:28+0200

2021-11-26T21:28+0200

2021-11-26T21:28+0200

в молдове

пенсии

стаж

отпуск по уходу за ребенком в молдове

экономика

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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавские граждане, желающие выйти на пенсию до достижения предельного возраста, должны знать, что, согласно принятому в четверг парламентом в первом чтении законопроекту, с 1 января 2022 года предусмотренные Законом о государственной пенсионной системе от 1998 года некоторые нестраховые периоды, указанные в статьях 5 (2) и 50 (1) (D), больше не будут входить в страховой стаж. Согласно документу, в страховой стаж больше не войдут:Парламент принял законопроект в первом чтении в четверг около полуночи. Документ поддержали только депутаты от фракции PAS - 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов и 3 депутата от Партии "Шор".Законопроект предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.

https://ru.sputnik.md/20211125/zkonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-prinyat-v-pervom-chtenii-46733210.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, пенсии, стаж, отпуск по уходу за ребенком в молдове