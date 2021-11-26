https://ru.sputnik.md/20211126/pogodnye-rekordy-moldovy-26-noyabrya-46729586.html

Погодные рекорды Молдовы 26 ноября

Погодные рекорды Молдовы 26 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 26 ноября 1999 года столбик термометра упал до отметки в –14,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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в молдове, погода, рекорды