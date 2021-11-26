https://ru.sputnik.md/20211126/pogodnye-rekordy-moldovy-26-noyabrya-46729586.html
Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-26T00:02+0200
2021-11-26T00:02+0200
2021-11-26T00:02+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 26 ноября 1999 года столбик термометра упал до отметки в –14,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 26 ноября 1999 года столбик термометра упал до отметки в –14,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.