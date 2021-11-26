Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211126/pravitelstvo-moldovy-progolosovalo-za-perevod-deneg-na-pogashenie-dolga-za-gaz-46734954.html
Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
2021-11-26T08:33+0200
2021-11-26T09:02+0200
правительство
молдова
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b1dbb433c87fdbebac385c27287f3ba0.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,4 миллиарда леев, необходимых для погашения долга "Молдовагаз" перед российским "Газпромом".Сумма будет переведена компании Energocom, которая, в свою очередь, осуществит перевод в "Молдовагаз", после чего деньги будут направлены в "Газпром".В ходе заседания правительства премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила, что принятое решение является абсолютно прозрачным и верным с правовой точки зрения. Необходимые поправки в госбюджет на 2021 год принял молдавский парламент в четверг, 25 ноября. За изменения проголосовали 60 депутатов."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".В среду, 24 ноября, "Газпром" согласился отсрочить оплату Молдовой долга за газ до пятницы, 26 ноября, об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
https://ru.sputnik.md/20211125/spynu-moldovagaz-pogasit-tekuschiy-dolg-pered-gazpromom-26-noyabrya-46731221.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7b360ae11f34674a5c2ed817693b5f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, молдова, газ

Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ

08:33 26.11.2021 (обновлено: 09:02 26.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
В ближайшее время Молдова оплатит текущий долг перед "Газпромом".
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,4 миллиарда леев, необходимых для погашения долга "Молдовагаз" перед российским "Газпромом".
Сумма будет переведена компании Energocom, которая, в свою очередь, осуществит перевод в "Молдовагаз", после чего деньги будут направлены в "Газпром".
В ходе заседания правительства премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила, что принятое решение является абсолютно прозрачным и верным с правовой точки зрения.

"Мы собрались сегодня на заседание ради одного вопроса — утверждения перевода средств АО "Молдовагазу" для того, чтобы погасить долг перед "Газпромом". Проект о переводе средств утвержден", - заявила Гаврилица в ходе внеочередного заседания кабинета министров в пятницу.

Необходимые поправки в госбюджет на 2021 год принял молдавский парламент в четверг, 25 ноября. За изменения проголосовали 60 депутатов.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Экономика
Спыну: "Молдовагаз" погасит текущий долг перед "Газпромом" 26 ноября
Вчера, 20:28

"Газпром" потребовал уплаты долга

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
"Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации.
"В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".
В среду, 24 ноября, "Газпром" согласился отсрочить оплату Молдовой долга за газ до пятницы, 26 ноября, об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:29Где в Кишиневе 26 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:07ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом
08:33Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
08:30Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец
08:00Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
07:30Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий
07:00Самый точный прогноз погоды: будет тепло
00:02Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
ВчераУченые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
ВчераЗконопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении
ВчераПольша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге
ВчераВладимир Боля выступил на конференции по здравоохранению в Санкт-Петербурге
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
ВчераПарламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
ВчераПринято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло
ВчераВ Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
ВчераВалентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ
ВчераНа что еще в Молдове могут взлететь цены: ответ эксперта
ВчераБюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса
ВчераСпыну: "Молдовагаз" погасит текущий долг перед "Газпромом" 26 ноября