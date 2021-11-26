https://ru.sputnik.md/20211126/pravitelstvo-sankt-peterburga-pomoglo-detyam-gagauzii-v-osvoenii-it-tekhnologiy-46729454.html

Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий

Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий

Перспективные профессии будущего уже сегодня изучают дети из Гагаузской автономии благодаря помощи партнеров из России.

2021-11-26T07:30+0200

2021-11-26T07:30+0200

2021-11-26T07:30+0200

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КОМРАТ, 26 ноя - Sputnik, Максим Топал. Уроки информатики в гимназии Михаила Танасогло села Кирсово, Комратского района уже несколько лет являются очень полезными для местных школьников. Их учат языкам программирования и дают возможность попробовать свои силы в разработке интернет-сайтов и приложений.Современный класс информатики появился в гимназии села Кирсово в 2017 году. Это стало возможным благодаря правительству Санкт-Петербурга. 16 компьютеров и мебель для класса информатики передал Гагаузии лично Георгий Полтавченко, в то время занимавший пост губернатора. Новое оборудование усилило интерес учащихся 7-9 классов к современным технологиям, рассказывает Sputnik Молдова директор гимназии села Кирсово Мария Бойкова.В этом году в гимназии создали группу, которая начала усиленно заниматься разработкой сайтов и различных проектов, среди которых - и игровые приложения. Веб-программирование вызывает у детей неподдельный интерес, говорит преподаватель информатики Мария Арнаут."Веб-программирование заключается в том, что дети сами создают свои сайты, и уже у ребят есть прогресс. Если вначале мы изучали общие понятия, то сегодня у каждого есть своя тематика и направление. Все то, что они изучают, они сразу же внедряют в своих проектах", - сказала преподаватель.Обучение программированию в индивидуальной группе показало, что подростки вполне способны создавать успешные сайты, имея даже базовые знания. Многие ученики не скрывают, что интернет-технологии позволяют "хорошо зарабатывать" и видят в этом свое будущее.На сегодняшний день в индивидуальной группе программирования сельской гимназии Кирсово учатся 16 школьников.

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