Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий
© Sputnik / Maxim TopalПравительство Санкт-Петербурга помогло детям из Гагаузии в освоении IT-технологий
© Sputnik / Maxim Topal
Перспективные профессии будущего уже сегодня изучают дети из Гагаузской автономии благодаря помощи партнеров из России.
КОМРАТ, 26 ноя - Sputnik, Максим Топал. Уроки информатики в гимназии Михаила Танасогло села Кирсово, Комратского района уже несколько лет являются очень полезными для местных школьников. Их учат языкам программирования и дают возможность попробовать свои силы в разработке интернет-сайтов и приложений.
© Sputnik / Maxim TopalПравительство Санкт-Петербурга помогло детям из Гагаузии в освоении IT-технологий
Правительство Санкт-Петербурга помогло детям из Гагаузии в освоении IT-технологий
© Sputnik / Maxim Topal
Современный класс информатики появился в гимназии села Кирсово в 2017 году. Это стало возможным благодаря правительству Санкт-Петербурга. 16 компьютеров и мебель для класса информатики передал Гагаузии лично Георгий Полтавченко, в то время занимавший пост губернатора. Новое оборудование усилило интерес учащихся 7-9 классов к современным технологиям, рассказывает Sputnik Молдова директор гимназии села Кирсово Мария Бойкова.
"Нам посчастливилось реализовать проект по открытию и оснащению кабинета информатики современным оборудованием. Финансовая поддержка была оказана губернатором Санкт-Петербурга господином Полтавченко. Сегодня ребята активно занимаются на компьютерах, изучают различные программы. Занятия проходят по индивидуальному плану уже второй год", - сказала Мария Бойкова.
В этом году в гимназии создали группу, которая начала усиленно заниматься разработкой сайтов и различных проектов, среди которых - и игровые приложения. Веб-программирование вызывает у детей неподдельный интерес, говорит преподаватель информатики Мария Арнаут.
"Веб-программирование заключается в том, что дети сами создают свои сайты, и уже у ребят есть прогресс. Если вначале мы изучали общие понятия, то сегодня у каждого есть своя тематика и направление. Все то, что они изучают, они сразу же внедряют в своих проектах", - сказала преподаватель.
© Sputnik / Maxim TopalПравительство Санкт-Петербурга помогло детям из Гагаузии в освоении IT-технологий
Правительство Санкт-Петербурга помогло детям из Гагаузии в освоении IT-технологий
© Sputnik / Maxim Topal
Обучение программированию в индивидуальной группе показало, что подростки вполне способны создавать успешные сайты, имея даже базовые знания. Многие ученики не скрывают, что интернет-технологии позволяют "хорошо зарабатывать" и видят в этом свое будущее.
На сегодняшний день в индивидуальной группе программирования сельской гимназии Кирсово учатся 16 школьников.