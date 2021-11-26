https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html

Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста

Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста

Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры сектора Чеканы Кишинева.

2021-11-26T22:34+0200

2021-11-26T22:34+0200

2021-11-26T22:34+0200

общество

прокуратура

суд

игорь попа

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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) обжалует решение суда о переводе главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы под судебный контроль.Магистраты суда сектора Чеканы приняли такое решение, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для Игоря Попы в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает АП.По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Позиция главы МинюстаМинистр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.

https://ru.sputnik.md/20211109/zaderzhan-glava-prokuratury-sektora-chekany-kishinev-46264032.html

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2021

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прокуратура, суд, игорь попа