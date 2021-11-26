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https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html
Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста
Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста
Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры сектора Чеканы Кишинева.
2021-11-26T22:34+0200
2021-11-26T22:34+0200
общество
прокуратура
суд
игорь попа
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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) обжалует решение суда о переводе главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы под судебный контроль.Магистраты суда сектора Чеканы приняли такое решение, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для Игоря Попы в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает АП.По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Позиция главы МинюстаМинистр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20211109/zaderzhan-glava-prokuratury-sektora-chekany-kishinev-46264032.html
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Александр Исаев
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прокуратура, суд, игорь попа

Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста

22:34 26.11.2021
© Sputnik / Мирослав РотарьИгорь Попа
Игорь Попа - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры столичного сектора Чеканы.
КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) обжалует решение суда о переводе главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы под судебный контроль.
Магистраты суда сектора Чеканы приняли такое решение, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для Игоря Попы в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает АП.
По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.

Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря Попы

О задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.
Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении.
"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.
Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.
На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.

Позиция главы Минюста

Министр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.
В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов.
"Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста.

Кто такой Игорь Попа

Игорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.
Percheziții la INI - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Общество
Задержан глава прокуратуры сектора Чеканы в Кишиневе
9 ноября, 09:45
Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.
Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
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