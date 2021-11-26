https://ru.sputnik.md/20211126/russkoe-oruzhie-predvaritelnye-itogi-2021-goda-46745841.html

Русское оружие: предварительные итоги 2021 года

Русское оружие: предварительные итоги 2021 года

Россия увеличивает отрыв от конкурентов в плане высокотехнологичных вооружений.

2021-11-26T16:15+0200

2021-11-26T16:15+0200

2021-11-26T16:21+0200

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Современное вооружение Российской армии во многом превосходит зарубежные аналоги, остается надежной гарантией государственного суверенитета РФ, мира и стабильности в Евразии. Тридцать лет спустя после развала СССР высокотехнологичная, ракетно-ядерная Россия остается более могущественной, нежели потенциальный агрессор.Российский министр обороны Сергей Шойгу 24 ноября заявил, что за три года в рамках Госпрограммы вооружения войска страны получили более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники. Началось серийное производство боевых роботов. В обозримой перспективе с учетом военных приготовлений НАТО приоритетами безопасности РФ остаются высокая боеготовность ядерных сил и наращивание неядерного потенциала сдерживания – на суше, на море и в воздушно-космическом пространстве.Лидерство РФ в области высокотехнологичных вооружений признают и союзники, и противники. Россия увеличивает отрыв от ближайших конкурентов и этим снижает вероятность развязывания "партнерами" Третьей мировой войны.Новая российская Госпрограмма вооружения до 2033 года ориентирована на дальнейшее развитие высоких технологий – гиперзвуковых ракет, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов. Только в искусственный интеллект за десятилетие планируется вложить 22 триллиона рублей – Россия стремится создать автономные, самостоятельно думающие боевые системы. Типа "Сириус" или "Посейдон".Затраты окупаются. РФ в 2021 году заключила оружейные контракты на 10 миллиардов долларов и в ближайшие годы намерена вывести на международный рынок до 50 новых образцов вооружения, преимущественно авиационной техники и систем ПВО. Рассмотрим несколько примеров высокотехнологического превосходства.Суровая космическая "Тундра"С космодрома Плесецк 25 ноября успешно выведен на расчетную орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1Б" военный спутник Единой системы "Тундра". И это пятый "военный" старт "Союзов" в 2021 году.Новейшая "Тундра" способна отслеживать запуски МБР с земной и водной поверхности, определять параметры баллистической траектории, вероятные районы поражения (приходит на смену аппаратам "Око" спутниковой системы обнаружения пусков МБР с континентальной части США). Ранее сообщалось, что российская орбитальная группировка к 2022 году будет состоять из 10 аппаратов "Тундра". Управление осуществляется из Центрального командного пункта СПРН в Серпухове-15.Параллельно создается мобильная сверхдальняя система ПРО С-550 наземного базирования, которая предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Включая американские МБР и беспилотные "челноки" X-37, способные нести на борту ядерное оружие.В ходе испытаний 15 ноября российская противоракета "ювелирно" уничтожила старый советский спутник "Космос-1408" на высоте около 500 км над Землей, и это вызвало в Пентагоне и НАТО шок, истерику, шквал демагогических обвинений. "Партнеры" внезапно поняли, что за обозначенной РФ "красной линией" могут потерять сразу все 32 спутника GPS-навигации, и тогда одномоментно "ослепнут" ракеты, самолеты и корабли США и НАТО, войскам придется заново осваивать бумажные топографические карты.Невидимый полет "Циркона"Все испытательные пуски высокоточной гиперзвуковой ракеты "Циркон" (скорость свыше 10 тысяч км/час, дальность более 1000 км) с надводного корабля и субмарины в 2021 году прошли успешно – морские и береговые цели поражены за четыре минуты. Невидимый, неуловимый (unstoppable) для всех существующих и перспективных систем ПВО-ПРО "Циркон" поступит на вооружение ВМФ России в 2022 году. Кроме того, разрабатывается аналогичный ракетный комплекс наземного базирования.Поражающие свойства (кинетическая энергия) позволяют "Циркону" конкурировать с ядерным оружием – одного попадания гиперзвуковой ракеты с конвенционной боевой частью достаточно для уничтожения авианосца или крупного сухопутного объекта. Аналогов в мире нет. Несмотря на многомиллиардные затраты, в области разработки гиперзвукового оружия США отстают от России на несколько лет – их прототипы не летают."Терминатор" и "Армата" омрачают "партнеров"Первые девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в ноябре разворачиваются в 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, и это плохие новости для Пентагона и НАТО.Созданный на базе танка Т-72 и с учетом современного боевого опыта (в Сирии) многоцелевой "Терминатор" – маневренная, высокозащищенная гусеничная машина огневой поддержки с мощным вооружением, современной системой управления огнем. Способен на дистанции до 6 км поражать танки и БМП, вести борьбу с вертолетами и низколетящими самолетами (беспилотниками) противника. "Терминатор" оснащен противотанковым ракетным комплексом "Атака-Т" с боекомплектом из четырех ракет, двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя гранатометами АГ-17Д и одним спаренным 7,62-мм пулеметом. Экипаж состоит из пяти человек.Одновременно в Минобороны РФ заявили о финишной прямой государственных испытаний танка Т-14 "Армата", включая реальные боевые действия на Сирийской земле. Новейшая машина поступит на вооружение в 2022 году. Ранее войска получили опытно-промышленную партию – 20 танков Т-14.Специалисты считают, что "Армата" на 30% более эффективная и живучая машина, нежели танки вероятного противника. Огневая мощь 125-мм пушки превосходит все существующие танковые орудия в (включая 120-миллиметровую систему "Леопарда-2А6"), обеспечивает скорострельность до 12 выстрелов в минуту (в движении). Оптика позволяет обнаруживать цели на удалении до 5000 м днем и до 3500 м ночью. Танк массой 48 тонн развивает скорость до 90 км/час. Силовая установка – 1500-сильный дизельный двигатель с ресурсом более 2000 часов.Экипаж (три человека) находится в бронированной капсуле, расположенной в корпусе. Это конструктивное решение позволяет танкистам выжить после прямого попадания в башню большинства современных и перспективных противотанковых снарядов (ракет) и даже после возгорания боекомплекта (40 снарядов в отдельно расположенном автомате заряжания). В перспективе "Армата" получит дистанционное управление и станет необитаемым (роботизированным) боевым комплексом. Общая потребность Российской армии – 2300 танков Т-14. Передовые технологические решения обеспечат "Армате" боевое превосходство до середины XXI века (как минимум). Аналогов в мире не существует.Беспилотный прорыв "Ориона" и "Альтиуса"Российские войска имеют на вооружении более 2000 беспилотных летательных аппаратов, и до конца 2021 года Минобороны РФ получит еще 18 ударных дронов."Орион" – первый разведывательно-ударный беспилотник РФ элитного класса MALE (Medium-altitude long-endurance). Взлетная масса – 1 тонна, боевая нагрузка – 200 кг, скорость – до 200 км/час. Время беспосадочного полета – более 24 часов. Аппарат способен пользоваться спутниковой системой связи (управление – из любой точки планеты), применять любое вооружение – корректируемые бомбы, ракеты с лазерным наведением, наносить удары днем и ночью, в любых метеоусловиях (в Сахаре и в Арктике). "Орион" успешно прошел боевое крещение в Сирии. И его желают приобрести 15 государств. Считается одним из самых надежных беспилотников в мире в своем классе. Внедрение системы искусственного интеллекта ведет к поэтапной автономизации "Ориона" и других беспилотников.Заметим, "Орион" – не какой-то случайный успех. На выставке Dubai Airshow 2021 Росия представила целый ряд крупноразмерных и высокоэффективных БПЛА – "Сириус", "Гелиос-РЛД", "Гром". В среднесрочной перспективе Россия намерена занять своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами до 10% мирового рынка вооружений.Созданный на базе "Ориона" более габаритный и мощный "Сириус" (взлетной массой до 5 тонн) способен без посадки продержаться в воздухе до 40 часов и преодолеть 10 тысяч км. "Сириус" получит опцию спутникового управления и сможет взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.Созданный в России тяжелый разведывательно-ударный БПЛА "Альтиус-РУ", который превзошел американского "Жнеца" (MQ-9 Reaper) по боевой нагрузке, малозаметности для РЛС, времени полета (до 76 часов) и другим параметрам. К примеру, "Альтиус" способен самостоятельно принимать решения, вплоть до ведения огня по цели. ВКС России в 2022 году получат 18 новейших "Альтиусов", а позднее – еще 50 таких машин.Разумеется, этот краткий обзор не отражает всей полноты перевооружения Российской армии в 2021 году. "За кадром" осталась значительная часть интригующих новинок – ЗРС С-550, боевой лазер "Пересвет", самолет пятого поколения Су-57, ударный беспилотный "Охотник", многоцелевые и стратегические субмарины… О них мы поговорим в следующий раз.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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