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Самый точный прогноз погоды: будет тепло
Самый точный прогноз погоды: будет тепло
Самый точный прогноз погоды когда потеплеет
2021-11-26T07:00+0200
2021-11-26T07:00+0200
синоптики
климат
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть южный умеренный, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11 градусов.Начиная с 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметыПравославная церковь 26 ноября почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то это к богатому урожаю в следующем году. Люди верили, что если отправиться в путешествие в этот день, то оно будет удачным. Считалось, если человек родился 26 ноября, то его талисман - шпинель.
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синоптики, климат, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: будет тепло

07:00 26.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoВорота города
Ворота города - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
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Александр Исаев
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть южный умеренный, сообщают синоптики.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11 градусов.
Начиная с 27-29 ноября потеплеет до +15.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 ноября почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то это к богатому урожаю в следующем году. Люди верили, что если отправиться в путешествие в этот день, то оно будет удачным. Считалось, если человек родился 26 ноября, то его талисман - шпинель.
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