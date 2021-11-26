https://ru.sputnik.md/20211126/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-teplo-46730075.html

Самый точный прогноз погоды: будет тепло

Самый точный прогноз погоды: будет тепло

Самый точный прогноз погоды когда потеплеет

2021-11-26T07:00+0200

2021-11-26T07:00+0200

2021-11-26T07:00+0200

синоптики

климат

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть южный умеренный, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +9 до +11 градусов.Начиная с 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметыПравославная церковь 26 ноября почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то это к богатому урожаю в следующем году. Люди верили, что если отправиться в путешествие в этот день, то оно будет удачным. Считалось, если человек родился 26 ноября, то его талисман - шпинель.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, прогноз погоды