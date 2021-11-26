https://ru.sputnik.md/20211126/situatsiya-s-postavkami-gaza-v-moldovu-i-promakhi-pas-46752870.html

Дайджест недели: поставки газа в Молдову – кто всех спас от коллапса

Дайджест недели: поставки газа в Молдову – кто всех спас от коллапса

Молдова могла оказаться в состоянии энергетического кризиса, если бы не выплатила долг за потребленный в октябре-ноябре газ

2021-11-26T19:00+0200

2021-11-26T19:00+0200

2021-11-26T19:28+0200

радио

долг

молдова

тарифы

расчет

газ

наталья гаврилица

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45568000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7e5b07ff5b8e213f1bfac1ae008c733.jpg

Унгуряну: в 2022 году газ станет еще дороже Унгуряну: в 2022 году газ станет еще дороже

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. После триумфальных заявлений представителей правительства во главе с Натальей Гаврилицей о продлении контракта на 5 лет с "Газпромом" мало кто в Молдове ожидал, что в энергетической отрасли страну могут ожидать потрясения.Оказалось, что все же могут, когда стала публичной информация о том, что республика не рассчиталась по текущим платежам за октябрь и часть ноября с российским "Газпромом", хотя в контракте было четко указано на обязанность "Молдовагаза" 100-процентных выплат за текущее потребление. Правительству Молдовы все же удалось найти необходимые 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". Решение было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу. В пятницу "Молдовагаз" сообщил, что деньги "Газпрому" переведены.Несколькими часами позже "Газпром" подтвердил получение от Молдовы платежа, слова официального представителя компании Сергея Куприянова цитировали РИА Новости.По его словам, "Газпром" "проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере" Молдовы и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться".Ведущие эксперты в эфире студии Sputnik Молдова проанализировали ситуацию, чтобы понять, почему в кабмине тянули до последнего в вопросе расчета по долгам за газ.Почему "Газпром" пошел навстречуПо мнению аналитика российского Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, "Газпром" мог рассматривать в сложившейся ситуации несколько вариантов развития событий. Как считает эксперт, вероятно, мог быть и более мягкий вариант – дисциплинирующая мера. "Газпром" мог бы сказать, что сократит поставки газа, не остановит полностью, а сократит объемы, чтобы газ был исключительно для населения… Но, как мы видим, "Газпром" выбрал самый мягкий вариант. И сигнал примерно такой: мы ультиматум, конечно, выдвинули, что за 48 часов должна произойти оплата, но смысл его в том, чтобы нам в принципе вернули деньги", – сказал собеседник.Он обратил внимание на то, что "Газпром" своим решением решил не обострять отношения с Молдовой и не создавать себе негативный имидж.Чиновники ждали отсрочкиКак на уходящей неделе сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, российская компания пошла на уступки "в виде исключения и проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы".По мнению эксперта в области энергетики Серджиу Робу, если говорить исключительно о технической части проблемы, то остановка подачи газа повлекла бы за собой ряд сложностей, связанных с обеспечением стабильности газовых сетей."Если перекрыли бы вентиль, в результате срабатывания защитной автоматики произошел бы резкий скачок давления в магистральных, транзитных сетях. Перезапуск же газоснабжающей системы – процесс довольно сложный и долгий. То есть с технической, повторюсь, точки зрения прекращение подачи газа в Молдову принесло бы и "Газпрому" определенные проблемы", – отметил эксперт.По мнению Робу, в молдавском правительстве понимали все технические нюансы и технические издержки, которые могли бы возникнуть у "Газпрома" в случае прекращения подачи газа в Молдову. Молдавский кабинет министров, предположил эксперт, не без оснований рассчитывал на то, что российская компания в итоге согласится перенести срок выплаты долга Молдовы за газ."Рынок есть рынок, подобные проблемы – не редкость и в большинстве случаев решаемы", – утверждает Робу.Тарифы на газ могут еще вырастиСценарий дальнейшего повышения тарифа на природный газ в Молдове становится почти неизбежным. В этой ситуации берет ли правительство кредит или выделяет более 74 миллионов долларов долга "Газпрому" из бюджета – в любом случае следует ожидать дальнейшего повышения тарифа на газ. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну."Скорее всего, в январе 2022 года потребителей ждет следующее увеличение тарифа на газ. И неизвестно, как компенсации за потребленный газ для бытовых потребителей, которые утвердило правительство Натальи Гаврилицы, помогут гражданам в полной мере покрыть счета", – сказал эксперт.В течение пяти месяцев правительство Молдовы будет выплачивать всем бытовым потребителям компенсацию за газ в зависимости от потребляемого объема. За первые 50 кубометров газа потребители будут платить 6,8 лея за кубометр, остальные 100 кубометров будут стоить 7,9 лея за кубометр. На две трети компенсируют и первую гигакалорию тепла – максимум составит 450 леев в месяц.Такой компенсационный пакет по газу Унгуряну назвал "немного неправильным", так как, по его мнению, он рассчитан на зажиточных городских потребителей, которые напрямую подключены к "Молдовагазу"."Здесь очень много вопросов, которые правительство в спешке не успело решить за 100 дней, поэтому их стоит решать сообща", – заключил собеседник.Граждане могут пойти в судыСтремительный рост цены на природный газ привел к неизбежному и серьезному росту тарифов для населения, увеличению цен на продукты питания и услуги. Эксперты отмечают, что подорожает практически все. Вместе с тем граждане задаются резонным вопросом: почему, оплачивая вовремя и в полном объеме стоимость газа и других ресурсов, они не могут выбрать поставщика или не могут рассчитывать на некие фиксированные цены? Все чаще звучат призывы не оплачивать гигантские и неподъемные суммы в счетах или вовсе объединяться для коллективного иска в суд против поставщиков газа, электричества и тепла.Насколько адекватны эти идеи, вправе ли граждане отказываться от оплаты счетов – об этом рассказали эксперты – председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну и директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.История с долгомВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Ранее решение правительства Молдовы о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" было опубликовано в "Официальном мониторе". Это означает, что оно вступило в силу.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

долг, молдова, тарифы, расчет, газ, наталья гаврилица, молдовагаз