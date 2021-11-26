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Совместное заявление по Карабаху приняли Путин, Алиев и Пашинян
22:51 26.11.2021 (обновлено: 22:55 26.11.2021)
© Пресс-служба президента АзербайджанаСовместное заявление президентов России, Армении и Азербайджана
© Пресс-служба президента Азербайджана
Полный текст заявления опубликован на сайте Кремля.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении по итогам встречи в Сочи по ситуации в Нагорном Карабахе подписали трехстороннее заявление. Текст документа, как отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, опубликован.
"Президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и президент РФ Путин подписали совместное заявление от 26 ноября 2021 года. Текст заявления опубликован на кремлевском сайте", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин обозначил три основных пункта заявления.
"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов (до конца этого года мы договорились это сделать) демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Второе, на что хотел бы обратить внимание, есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. И наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров", – отметил Владимир Путин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался за то, чтобы "перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией"
"В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей. Россия для Азербайджана друг, стратегический партнер, даже, я бы сказал, больше чем стратегический партнер, и уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствуют тому, чтобы мы находили развязки с Армением по самым чувствительным вопросам. Думаю, что итогом нашей встречи будут хорошие результаты", – подчеркнул Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул что на переговорах "открыто обсуждали все вопросы".
"На базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора. Можно ожидать и конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получила мандат от народа, к открытию эры мирного развития для нашей страны, для нашего региона. И мы нацелены на это. Сегодняшняя встреча пошла на пользу реализации этой повестки", – отметил Никол Пашинян.
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Встреча Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.