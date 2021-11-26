Совместное заявление по Карабаху приняли Путин, Алиев и Пашинян

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов (до конца этого года мы договорились это сделать) демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Второе, на что хотел бы обратить внимание, есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. И наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров", – отметил Владимир Путин.