https://ru.sputnik.md/20211126/spasateli-podveli-itogi-protivopozharnykh-ucheniy-v-rkb-46756224.html

Спасатели подвели итоги противопожарных учений в РКБ

Спасатели подвели итоги противопожарных учений в РКБ

В ГИЧС отметили, что учения в Республиканской клинической больнице достигли своей цели.

2021-11-26T20:02+0200

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ркб

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) подвел итоги межведомственных учений, проведенных накануне в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГИЧС.По данным ведомства, в ходе учений проводились практические занятия с использованием новых технологий, тренировка большого количества персонала в ночное время, в часы пик и в условиях, близких к реальным.Инспекторат также выступил с рядом предложений, которые помогут упростить управление кризисными ситуациями. Спасатели предложили продолжить совместные учения по укреплению институционального потенциала, а также продолжить межведомственное сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность пациентов в случае чрезвычайных ситуаций.В ГИЧС приветствовали инициативу Республиканской клинической больницы по периодическому проведению тренировок с максимальным привлечением сотрудников, а также отметили, что цели учений достигнуты.Напомним, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли в четверг участие в пожарных учениях.В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.

https://ru.sputnik.md/20211125/v-respublikanskoy-klinicheskoy-bolnitse-proshli-pozharnye-ucheniya-46727930.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ркб, учения, в молдове, спасатели