https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html

Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom

Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom

Вице-премьер пообещал, что Termoelectrica постепенно возместит бюджетные деньги, выделенные "Молдовагаз" для оплаты долга "Газпрому".

2021-11-26T11:50+0200

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2021-11-26T11:59+0200

долг

газпром

"термоэлектрика"

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Эти деньги, возможно, вернутся в бюджет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."Хочу отметить во избежание спекуляций, что эта государственная помощь не является классической. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Это вмешательство меняет собственника долга, и я думаю, у нас есть дополнительная причина улучшить нормальное функционирование компании Termolectrica, и эти деньги вернуть Energocom и, возможно, в госбюджет", — написал Спыну.Он поблагодарил команду министерства, которая в срочном порядке разработала проект постановления правительства о выделении денег на оплату долга "Газпрому".По словам Андрея Спыну, выделение бюджетных денег на оплату долга решает сразу две проблемы:Обеспечивает оплату текущего потребления газа за октябрь и аванс в ноябре.Снижает долговую нагрузку на Termoelectrica, которая является стратегической государственной компанией и которая должна постепенно избавляться от долгов и переходить к процессу развития.

https://ru.sputnik.md/20211126/pravitelstvo-moldovy-progolosovalo-za-perevod-deneg-na-pogashenie-dolga-za-gaz-46734954.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

долг, газпром, "термоэлектрика", газ, андрей спыну