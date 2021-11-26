https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html
Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom
Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom
Вице-премьер пообещал, что Termoelectrica постепенно возместит бюджетные деньги, выделенные "Молдовагаз" для оплаты долга "Газпрому".
2021-11-26T11:50+0200
2021-11-26T11:50+0200
2021-11-26T11:59+0200
долг
газпром
"термоэлектрика"
газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Эти деньги, возможно, вернутся в бюджет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."Хочу отметить во избежание спекуляций, что эта государственная помощь не является классической. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Это вмешательство меняет собственника долга, и я думаю, у нас есть дополнительная причина улучшить нормальное функционирование компании Termolectrica, и эти деньги вернуть Energocom и, возможно, в госбюджет", — написал Спыну.Он поблагодарил команду министерства, которая в срочном порядке разработала проект постановления правительства о выделении денег на оплату долга "Газпрому".По словам Андрея Спыну, выделение бюджетных денег на оплату долга решает сразу две проблемы:Обеспечивает оплату текущего потребления газа за октябрь и аванс в ноябре.Снижает долговую нагрузку на Termoelectrica, которая является стратегической государственной компанией и которая должна постепенно избавляться от долгов и переходить к процессу развития.
https://ru.sputnik.md/20211126/pravitelstvo-moldovy-progolosovalo-za-perevod-deneg-na-pogashenie-dolga-za-gaz-46734954.html
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долг, газпром, "термоэлектрика", газ, андрей спыну
Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom
11:50 26.11.2021 (обновлено: 11:59 26.11.2021)
Вице-премьер пообещал, что Termoelectrica постепенно возместит бюджетные деньги, выделенные "Молдовагаз" для оплаты долга "Газпрому".
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Эти деньги, возможно, вернутся в бюджет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Хочу отметить во избежание спекуляций, что эта государственная помощь не является классической. Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги только напрямую Energocom, а не "Молдовагазу", как это практиковалось ранее. Это вмешательство меняет собственника долга, и я думаю, у нас есть дополнительная причина улучшить нормальное функционирование компании Termolectrica, и эти деньги вернуть Energocom и, возможно, в госбюджет", — написал Спыну.
Он поблагодарил команду министерства, которая в срочном порядке разработала проект постановления правительства о выделении денег на оплату долга "Газпрому".
"Мы действительно переживаем региональный кризис на рынке природного газа. Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью принятия определенных экстренных мер по восстановлению платежеспособности "Молдовагаза", для обеспечения бесперебойного доступа к природному газу", – пишет вице-премьер.
По словам Андрея Спыну, выделение бюджетных денег на оплату долга решает сразу две проблемы:
Обеспечивает оплату текущего потребления газа за октябрь и аванс в ноябре.
Снижает долговую нагрузку на Termoelectrica, которая является стратегической государственной компанией и которая должна постепенно избавляться от долгов и переходить к процессу развития.