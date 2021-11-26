https://ru.sputnik.md/20211126/tseny-na-toplivo-stabilizirovalis-nare-publikuet-tseny-na-27-noyabrya-46742076.html

Цены на топливо стабилизировались: НАРЭ публикует цены на 27 ноября

Цены на топливо стабилизировались: НАРЭ публикует цены на 27 ноября

Рост цен на международных площадках также приостановился

2021-11-26T12:17+0200

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бензин

дизтопливо

цена

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 27 ноября.Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на один бан – до 18,11 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бензин, дизтопливо, цена