https://ru.sputnik.md/20211126/urozhenets-rumynii-verboval-devushek-iz-moldovy-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-v-evrope-46744449.html

Уроженец Румынии вербовал девушек из Молдовы для занятия проституцией в Европе

Уроженец Румынии вербовал девушек из Молдовы для занятия проституцией в Европе

Подозреваемый в торговле людьми мужчина привлекал к занятию проституцией девушек из разных регионов Молдовы.

2021-11-26T13:32+0200

2021-11-26T13:32+0200

2021-11-26T13:32+0200

проституция

бельгия

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми национального инспектората расследований вместе с прокурорами Прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам задержали в Кишиневе 30-летнего мужчину, родом из румынского города Брэила, который с 2020 года по настоящее время создал на территории города Антверпен в Бельгии сеть платных сексуальных услуг.Полиция установила, что подозреваемый вместе с другими неустановленными лицами вербовал молодых девушек в возрасте от 20 до 25 лет из разных регионов страны, предлагая им выгодные условия с очень высокой платой за предоставление сексуальных услуг за границей.По прибытии в Бельгию девушки были размещены в квартирах, арендованных подозреваемыми, где они должны были оказывать сексуальные услуги за определенную плату, при условии, что полученный доход будет разделен между сторонами поровну, 50/50.По словам некоторых потерпевших, подозреваемые заставляли их оказывать курьерские услуги по доставке наркотиков (кокаина) различным клиентам, воровать банковские карты и наличные деньги, если клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения.В ходе расследования уголовного дела были выявлены 12 потерпевших, от которых подозреваемые получали ежедневный доход от 700 до 1500 евро с человека.В полиции рассказали, что метод, используемый подозреваемым с целью обмануть жертву, в этой среде называется Loverboy (бойфренд) и является наиболее распространенным методом вовлечения в проституцию.Подозреваемый был задержан 22 ноября в Кишиневе, позже Кишиневский суд постановил арестовать его на 30 дней.Если его вина в совершении преступления будет доказана, мужчине грозит тюремное заключение сроком от семи до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20210504/raskryta-set-po-otpravke-zhenshin-vo-franciyu-dlya-zanyatiya-prostituciej-34626481.html

https://ru.sputnik.md/20211122/politsiya-reydy-chtoby-vyyavit-podpolnye-kazino-kishineve-regionakh-46619182.html

бельгия

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

проституция, бельгия