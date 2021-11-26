https://ru.sputnik.md/20211126/uvelicheno-kolichestvo-semey-kotorye-smogut-pretendovat-na-sotspomosch-zimoy-46738069.html
Увеличено количество семей, которые смогут претендовать на соцпомощь зимой
Увеличено количество семей, которые смогут претендовать на соцпомощь зимой
Минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью зимой, будет увеличен на 478,4 лея
2021-11-26T10:52+0200
2021-11-26T10:52+0200
2021-11-26T11:34+0200
деньги
соцпомощь
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея. Такие поправки к закону о социальной помощи принял парламент в окончательном чтении.Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея, с 2631,2 лея до 3109,6 лея."Все желающие воспользоваться этой помощью в первый раз должны подать стандартное заявление в Службу социального обеспечения и при необходимости предоставить другую информацию о доходах. После обработки заявок в информационной системе выдается решение о предоставлении помощи на холодный период года", – сообщает пресс-служба парламента.Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев.Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.Напомним, что правительство недавно изменило размер помощи на холодный период года, увеличив ее с 500 до 700 леев на ноябрь 2021 – март 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211118/resheno-maloobespechennye-semi-poluchat-pomosch-kholodnoe-vremya-goda-46508610.html
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Евгений Чебан
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деньги, соцпомощь, в молдове
Увеличено количество семей, которые смогут претендовать на соцпомощь зимой
10:52 26.11.2021 (обновлено: 11:34 26.11.2021)
Помощь на холодный период года в 2021 - 2022 году составит 700 леев.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея. Такие поправки к закону о социальной помощи принял парламент в окончательном чтении.
Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея, с 2631,2 лея до 3109,6 лея.
"Все желающие воспользоваться этой помощью в первый раз должны подать стандартное заявление в Службу социального обеспечения и при необходимости предоставить другую информацию о доходах. После обработки заявок в информационной системе выдается решение о предоставлении помощи на холодный период года", – сообщает пресс-служба парламента.
Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев.
Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.
Напомним, что правительство недавно изменило размер помощи на холодный период года, увеличив ее с 500 до 700 леев на ноябрь 2021 – март 2022 года.