https://ru.sputnik.md/20211126/v-moldove-utverdili-kvoty-na-vidy-zhivotnykh-razreshennykh-dlya-okhoty-46761909.html
В Молдове утвердили квоты на виды животных, разрешенных для охоты
В Молдове утвердили квоты на виды животных, разрешенных для охоты
Приказ министра был опубликован в Monitorul Oficial
2021-11-26T22:00+0200
2021-11-26T22:00+0200
2021-11-26T22:00+0200
общество
в молдове
охота
министерство
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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Министерство окружающей среды проинформировало охотников, что в "Официальном мониторе" опубликован приказ министра от 23 ноября об утверждении квот на добычу тех видов животных, на которые разрешена охота в сезоне 2021-2022 годов.Так, разрешена охота на зайца полевого, фазана, утку, вяхиря, серого гуся, лисицу, болотную курочку, дикого кабана.Министерство сообщает, что периоды охоты были установлены в приложении к Закону об охоте и охотничьем фонде от 2018 года.Принимая во внимание новые нормативные положения в области охоты, министерство потребовало от охотников соблюдения законодательства о сохранении фауны, правил безопасности во время охоты и проведения санитарно-ветеринарной экспертизы дичи, добытой в результате охоты.
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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в молдове, охота, министерство
В Молдове утвердили квоты на виды животных, разрешенных для охоты
Приказ министра отраслевого ведомства был опубликован в "Официальном мониторе"
КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Министерство окружающей среды проинформировало охотников, что в "Официальном мониторе" опубликован приказ министра от 23 ноября об утверждении квот на добычу тех видов животных, на которые разрешена охота в сезоне 2021-2022 годов.
Так, разрешена охота на зайца полевого, фазана, утку, вяхиря, серого гуся, лисицу, болотную курочку, дикого кабана.
Министерство сообщает, что периоды охоты были установлены в приложении к Закону об охоте и охотничьем фонде от 2018 года.
Принимая во внимание новые нормативные положения в области охоты, министерство потребовало от охотников соблюдения законодательства о сохранении фауны, правил безопасности во время охоты и проведения санитарно-ветеринарной экспертизы дичи, добытой в результате охоты.