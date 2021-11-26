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ВОЗ назвала новый штамм COVID и заявила, что он "вызывает беспокойство"
ВОЗ назвала новый штамм COVID и заявила, что он "вызывает беспокойство"
Чтобы понять, что из себя представляет штамм "омикрон", понадобится несколько недель, заявили в ВОЗ.
2021-11-26T22:31+0200
2021-11-26T22:31+0200
коронавирус
в мире
воз
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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Выявленный в Южной Африке новый штамм коронавируса B.1.1.529 признан вариантом, вызывающим озабоченность. Его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, которое цитирует РИА Новости.Заявление было опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант "омикрон" имеет большое количество мутаций, некоторые из них "вызывают беспокойство".По принятой ВОЗ терминологии, вызывающие озабоченность варианты вируса характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Такие варианты могут также способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.Сколько времени понадобится на изучение "омикрона"Пресс-служба ООН со ссылкой на мнение ВОЗ отметила, что на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию потребуется несколько недель.ВОЗ также подчеркивает необходимость масштабной вакцинации.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.В опубликованном заявлении ВОЗ также говорится, что существующие ПЦР-тесты все еще выявляют штамм "омикрон". В организации отмечают, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.Что говорят по поводу нового штамма в ЕС и СШАНовый штамм вызвал обеспокоенность не только у ВОЗ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу "омикрона" заявила, что Еврокомиссия рекомендует странам ЕС запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19.Американский телеканал CNBC сообщил, что американские производители вакцин изучают новый штамм коронавирусаи обещают адаптировать к нему препараты.Компания BioNTech (производитель Pfizer) также изучает, работает ли ее вакцина против нового штамма. Если обнаружится, что препарат на новую разновидность вируса не действует, вакцину смогут адаптировать в течение шести недель, а в течение 100 дней будут отправлены первые партии, сообщает репортер.Moderna сообщает, что производство новых доз может занять несколько месяцев.Почему штаммы коронавируса называют греческими буквамиВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" - более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
https://ru.sputnik.md/20211126/chem-opasen-novyy-shtamm-covid-yuzhnoy-afriki-obyasnenie-biologa-46750879.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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в мире, воз

ВОЗ назвала новый штамм COVID и заявила, что он "вызывает беспокойство"

22:31 26.11.2021
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Чтобы понять, что из себя представляет новый штамм, понадобится несколько недель, заявили в ВОЗ.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Выявленный в Южной Африке новый штамм коронавируса B.1.1.529 признан вариантом, вызывающим озабоченность. Его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, которое цитирует РИА Новости.
Заявление было опубликовано по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в документе.
По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант "омикрон" имеет большое количество мутаций, некоторые из них "вызывают беспокойство".
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - отмечается в заявлении.
По принятой ВОЗ терминологии, вызывающие озабоченность варианты вируса характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Такие варианты могут также способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.

Сколько времени понадобится на изучение "омикрона"

Пресс-служба ООН со ссылкой на мнение ВОЗ отметила, что на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию потребуется несколько недель.
"ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины", - говорится в сообщении.
ВОЗ также подчеркивает необходимость масштабной вакцинации.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
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В опубликованном заявлении ВОЗ также говорится, что существующие ПЦР-тесты все еще выявляют штамм "омикрон". В организации отмечают, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.

Что говорят по поводу нового штамма в ЕС и США

Новый штамм вызвал обеспокоенность не только у ВОЗ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видео-заявлении по поводу "омикрона" заявила, что Еврокомиссия рекомендует странам ЕС запретить въезд из государств, где распространяется новый штамм COVID-19.
"Еврокомиссия сегодня предлагает странам-членам активировать экстренный перерыв в поездках из затянутых стран, чтобы ограничить распространение нового штамма. Все воздушные перевозки в эти государства должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания угрозы, которую несет этот вариант вируса. Путешественники, возвращающиеся из этих регионов, должны следовать строгим правилам карантина", - сказала она.
Американский телеканал CNBC сообщил, что американские производители вакцин изучают новый штамм коронавирусаи обещают адаптировать к нему препараты.
"Johnson & Johnson заявляет, что внимательно следит за новыми штаммами и "уже тестирует эффективность вакцины против нового и быстро распространяющегося варианта, впервые обнаруженного в южной части Африки", - сообщила журналистка телеканала в Twitter.
Компания BioNTech (производитель Pfizer) также изучает, работает ли ее вакцина против нового штамма. Если обнаружится, что препарат на новую разновидность вируса не действует, вакцину смогут адаптировать в течение шести недель, а в течение 100 дней будут отправлены первые партии, сообщает репортер.
Moderna сообщает, что производство новых доз может занять несколько месяцев.

Почему штаммы коронавируса называют греческими буквами

В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
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"Йота" - более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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