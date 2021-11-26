https://ru.sputnik.md/20211126/voz-sozyvaet-ekstrennoe-sobranie-iz-za-situatsii-s-novym-shtammom-46735806.html

ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом

ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом

ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом

2021-11-26T09:07+0200

2021-11-26T09:07+0200

2021-11-26T09:07+0200

коронавирус

вирус

воз

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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу для подробного обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, передает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ученые из Великобритании обнаружили в Ботсване штамм коронавируса, содержащий 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и резистентность к прививкам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая заражения."Встреча состоится в пятницу, сообщили люди, знакомые с вопросом, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2", - пишет издание.По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".

https://ru.sputnik.md/20211124/voz-noshenie-masok--spasenie-ot-pandemii-dlya-evropy-46675998.html

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вирус, воз