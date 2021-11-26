https://ru.sputnik.md/20211126/yaponiya-predostavit-moldove-grant-na-pokupku-19-pozharnykh-mashin-46753708.html

Япония предоставит Молдове грант на покупку 19 пожарных машин

Япония предоставит Молдове грант на покупку 19 пожарных машин

Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев).

2021-11-26T18:32+0200

2021-11-26T18:32+0200

2021-11-26T18:32+0200

грант

япония

пожарные

общество

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев), благодаря чему Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел получит 19 специальных автомобилей. Они будут размещены в шести населенных пунктах страны и будут обслуживать не менее 1,3 миллиона жителей.Соглашение о предоставлении гранта подписали 26 ноября подписали в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко и посол Японии в Республике Молдова Йошихиро Катаяма.В рамках того же проекта японские специалисты научат спасателей и пожарных использовать и обслуживать технику и оборудование.Министр внутренних дел Анна Ревенко в своем выступлении поблагодарила посла и правительство Японии за оказанную помощь.В свою очередь, японский посол отметил, что и после доставки грузовиков из Японии специалисты продолжат оказывать всю оперативную и техническую поддержку, необходимую для их безопасной и эффективной эксплуатации.Как сообщают в министерстве, техобеспечение подразделений ГИЧС и будущие места дислокации новой техники были тщательно проанализированы группой экспертов из Японии и Республики Молдова.Эта совместная группа проработала в Республике Молдова более месяца и успела посетить все подразделения ГИЧС и изучить особенности территорий, обслуживаемых спасателями и пожарными.

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2021

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грант, япония, пожарные, в молдове