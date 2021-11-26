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Япония предоставит Молдове грант на покупку 19 пожарных машин
Япония предоставит Молдове грант на покупку 19 пожарных машин
Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев).
2021-11-26T18:32+0200
2021-11-26T18:32+0200
грант
япония
пожарные
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев), благодаря чему Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел получит 19 специальных автомобилей. Они будут размещены в шести населенных пунктах страны и будут обслуживать не менее 1,3 миллиона жителей.Соглашение о предоставлении гранта подписали 26 ноября подписали в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко и посол Японии в Республике Молдова Йошихиро Катаяма.В рамках того же проекта японские специалисты научат спасателей и пожарных использовать и обслуживать технику и оборудование.Министр внутренних дел Анна Ревенко в своем выступлении поблагодарила посла и правительство Японии за оказанную помощь.В свою очередь, японский посол отметил, что и после доставки грузовиков из Японии специалисты продолжат оказывать всю оперативную и техническую поддержку, необходимую для их безопасной и эффективной эксплуатации.Как сообщают в министерстве, техобеспечение подразделений ГИЧС и будущие места дислокации новой техники были тщательно проанализированы группой экспертов из Японии и Республики Молдова.Эта совместная группа проработала в Республике Молдова более месяца и успела посетить все подразделения ГИЧС и изучить особенности территорий, обслуживаемых спасателями и пожарными.
https://ru.sputnik.md/20211125/v-respublikanskoy-klinicheskoy-bolnitse-proshli-pozharnye-ucheniya-46727930.html
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Евгений Чебан
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грант, япония, пожарные, в молдове

Япония предоставит Молдове грант на покупку 19 пожарных машин

18:32 26.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев).
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Правительство Японии предоставит Молдове грант в размере около 1,55 миллиарда японских иен (около 240 миллионов леев), благодаря чему Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел получит 19 специальных автомобилей. Они будут размещены в шести населенных пунктах страны и будут обслуживать не менее 1,3 миллиона жителей.
Соглашение о предоставлении гранта подписали 26 ноября подписали в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко и посол Японии в Республике Молдова Йошихиро Катаяма.
В рамках того же проекта японские специалисты научат спасателей и пожарных использовать и обслуживать технику и оборудование.
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Министр внутренних дел Анна Ревенко в своем выступлении поблагодарила посла и правительство Японии за оказанную помощь.
В свою очередь, японский посол отметил, что и после доставки грузовиков из Японии специалисты продолжат оказывать всю оперативную и техническую поддержку, необходимую для их безопасной и эффективной эксплуатации.

“Эти грузовики можно использовать не только для тушения пожаров, но и для борьбы со стихийными бедствиями, такими как наводнения, или для спасения жизней в дорожно-транспортных происшествиях. Я очень надеюсь, что новая техника поможет Молдове повысить устойчивость к подобным бедствиям. Хочу еще раз выразить убеждение, что сегодняшнее пожертвование – еще одно доказательство дружбы и партнерства между нашими народами”, цитирует Йошихиру Катаяма пресс-служба МВД.

Как сообщают в министерстве, техобеспечение подразделений ГИЧС и будущие места дислокации новой техники были тщательно проанализированы группой экспертов из Японии и Республики Молдова.
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Эта совместная группа проработала в Республике Молдова более месяца и успела посетить все подразделения ГИЧС и изучить особенности территорий, обслуживаемых спасателями и пожарными.
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