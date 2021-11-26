https://ru.sputnik.md/20211126/zakon-o-vydelenii-deneg-na-pogashenie-dolga-moldovy-za-gaz-opublikovan-i-vstupil-v-silu-46736969.html

Закон о выделении денег на погашение долга Молдовы за газ опубликован и вступил в силу

Закон о выделении денег на погашение долга Молдовы за газ опубликован и вступил в силу

Изменения в бюджет на 2021 год утверждены президентом Майей Санду и вступили в силу.

2021-11-26T09:55+0200

2021-11-26T09:55+0200

2021-11-26T10:05+0200

долг

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова за 26 ноября. Там же опубликован и указ о промульгации этого закона президентом Майей Санду.Ранее, утром 26 ноября, кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,4 миллиарда леев, необходимых для погашения долга "Молдовагаз" перед российским "Газпромом". Это решение также вступит в силу только после опубликования в Официальном мониторе.Сумма будет переведена компании Energocom, которая, в свою очередь, осуществит перевод в "Молдовагаз", после чего деньги будут направлены в "Газпром".Необходимые поправки в госбюджет на 2021 год принял молдавский парламент в четверг, 25 ноября. За изменения проголосовали 60 депутатов."Газпром" потребовал уплаты долгаВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".В среду, 24 ноября, "Газпром" согласился отсрочить оплату Молдовой долга за газ до пятницы, 26 ноября, об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

https://ru.sputnik.md/20211125/spynu-moldovagaz-pogasit-tekuschiy-dolg-pered-gazpromom-26-noyabrya-46731221.html

https://ru.sputnik.md/20211126/pravitelstvo-moldovy-progolosovalo-za-perevod-deneg-na-pogashenie-dolga-za-gaz-46734954.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

долг, газпром, молдовагаз