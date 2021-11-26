https://ru.sputnik.md/20211126/zelenskiy-zayavil-o-podgotovke-gosperevorota-1-dekabrya-46744263.html

Зеленский заявил о подготовке госпереворота 1 декабря

Зеленский заявил о подготовке госпереворота 1 декабря

Президент Украины Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря в стране ожидается государственный переворот

2021-11-26T13:03+0200

2021-11-26T13:03+0200

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украина

госпереворот

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря в стране ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов, передает РИА Новости."Некоторые люди, представители РФ, и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что общество якобы готово и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота… Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства. Я считаю, что это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации. И я хочу вам по-русски ответить, что благодаря вам (СМИ. – Ред.) это (раскачивание. – Ред.) тоже происходит… Я в госперевороты не верю и так, как я не верю, что Ахметов в это прям побежит", – заявил Зеленский на пресс-конференции.При этом украинский президент отметил, что, если госпереворот действительно случится, он продолжит работать в своем офисе."Я не (экс-президент Виктор. – Ред.) Янукович, бежать никуда не буду. И не (экс-президент Петр. – Ред.) Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой. Считаю, что его (Ахметова. – Ред.) окружение его втягивает в эту войну. Считаю, что это большая ошибка, потому что сейчас мне это все напоминает расшатывание, потому что стабильная ситуация в Украине никому не нужна. Нужна она прежде всего людям", – сказал президент.Также Зеленский добавил, что не верит ни в возможность госпереворота, ни в участие в нем бизнесмена Рината Ахметова, но если это произойдет, бежать из Киева никуда не будет.

https://ru.sputnik.md/20211020/zelenskiy-vstrecha-putin-45732185.html

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украина, госпереворот, владимир зеленский