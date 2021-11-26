https://ru.sputnik.md/20211126/zhdet-li-selskoe-khozyaystvo-moldovy-skoryy-konets-46725077.html

Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец

Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец

Как рост цен на энергоносители отразится на сельском хозяйстве Молдовы

2021-11-26T08:30+0200

2021-11-26T08:30+0200

2021-11-26T08:30+0200

радио

газ

аграрии

молдова

сельское хозяйство

тарифы

фермеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46734562_0:234:3223:2047_1920x0_80_0_0_f1549af3d8aed732ff3d09405f24437c.jpg

В развитых странах доля населения, занятого в сельском хозяйстве, – 2-5%, при этом они не только обеспечивают продукцией свою страну, но и экспортируют ее, порой в огромных объемах. В Молдове все, разумеется, иначе - 50% трудовых ресурсов страны традиционно занято в сельскохозяйственной отрасли. То есть, если в Западной Европе на одного сельскохозяйственного работника приходится 15 человек, незанятых в сельском хозяйстве, то в Молдове это соотношение – один к одному. И это при том, что урожайность тут культур остается низкой, а себестоимость их производства – высокой.Рост цен на энергоносители не привносит оптимизма в видение будущего молдавского аграрного сектора. Что ждет молдавских фермеров? Об этом расскажут эксперты - экономисты Михаил Пойсик и Анатолий Игнат.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

газ, аграрии, молдова, сельское хозяйство, тарифы, фермеры, видео