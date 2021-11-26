Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211126/zhdet-li-selskoe-khozyaystvo-moldovy-skoryy-konets-46725077.html
Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец
Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец
Как рост цен на энергоносители отразится на сельском хозяйстве Молдовы
2021-11-26T08:30+0200
2021-11-26T08:30+0200
радио
газ
аграрии
молдова
сельское хозяйство
тарифы
фермеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46734562_0:234:3223:2047_1920x0_80_0_0_f1549af3d8aed732ff3d09405f24437c.jpg
В развитых странах доля населения, занятого в сельском хозяйстве, – 2-5%, при этом они не только обеспечивают продукцией свою страну, но и экспортируют ее, порой в огромных объемах. В Молдове все, разумеется, иначе - 50% трудовых ресурсов страны традиционно занято в сельскохозяйственной отрасли. То есть, если в Западной Европе на одного сельскохозяйственного работника приходится 15 человек, незанятых в сельском хозяйстве, то в Молдове это соотношение – один к одному. И это при том, что урожайность тут культур остается низкой, а себестоимость их производства – высокой.Рост цен на энергоносители не привносит оптимизма в видение будущего молдавского аграрного сектора. Что ждет молдавских фермеров? Об этом расскажут эксперты - экономисты Михаил Пойсик и Анатолий Игнат.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46734562_494:0:3223:2047_1920x0_80_0_0_c46f85cc9fe66cafc51fde307f563abf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, аграрии, молдова, сельское хозяйство, тарифы, фермеры, видео

Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец

08:30 26.11.2021
© Sputnik
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем будущее аграрного сектора страны.
В развитых странах доля населения, занятого в сельском хозяйстве, – 2-5%, при этом они не только обеспечивают продукцией свою страну, но и экспортируют ее, порой в огромных объемах. В Молдове все, разумеется, иначе - 50% трудовых ресурсов страны традиционно занято в сельскохозяйственной отрасли. То есть, если в Западной Европе на одного сельскохозяйственного работника приходится 15 человек, незанятых в сельском хозяйстве, то в Молдове это соотношение – один к одному. И это при том, что урожайность тут культур остается низкой, а себестоимость их производства – высокой.
Рост цен на энергоносители не привносит оптимизма в видение будущего молдавского аграрного сектора. Что ждет молдавских фермеров? Об этом расскажут эксперты - экономисты Михаил Пойсик и Анатолий Игнат.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:29Где в Кишиневе 26 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:07ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом
08:33Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
08:30Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец
08:00Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
07:30Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий
07:00Самый точный прогноз погоды: будет тепло
00:02Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
ВчераУченые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
ВчераЗконопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении
ВчераПольша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге
ВчераВладимир Боля выступил на конференции по здравоохранению в Санкт-Петербурге
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
ВчераПарламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
ВчераПринято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло
ВчераВ Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
ВчераВалентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ
ВчераНа что еще в Молдове могут взлететь цены: ответ эксперта
ВчераБюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса
ВчераСпыну: "Молдовагаз" погасит текущий долг перед "Газпромом" 26 ноября