Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211127/byvshiy-zamministra-mvd-tsurkan-pomeschen-pod-domashniy-arest-46771454.html
Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
Экс-полицейкого начальника подозревают в незаконном обогащении.
2021-11-27T17:11+0200
2021-11-27T17:47+0200
общество
в молдове
домашний арест
мвд
незаконное обогащение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2638/94/26389481_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_164359ee0e2b018153e9cdfa6dfe81d5.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, бывший глава Криулянского района Ион Цуркан 27 ноября помещен судом столичного сектора Чоканы под домашний арест на 30 суток. В октябре Национальный орган неподкупности (ANI) передал в суд результаты проверки имущества Цуркана, по итогом которых обнаружилось значительное несоответствие в его доходах и благосостоянии. Как заявлялось, бывший заместитель министра не смог объяснить происхождение суммы в почти 400 тысяч леев.Между тем нынешнее решение суда о домашнем аресте для Цуркана не устроило прокуроров Национального центра по борьбе с коррупцией, которые требуют ужесточить меру пресечения и намерены обжаловать вердикт в Апелляционной палате.
https://ru.sputnik.md/20211123/genprokuratura-rossii-otpravila-v-sud-delo-na-vyacheslava-platona-46639295.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2638/94/26389481_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e34b62b2d785a972cf4b5158e938a063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, домашний арест, мвд, незаконное обогащение

Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест

17:11 27.11.2021 (обновлено: 17:47 27.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariМинистерство Внутренних Дел
Министерство Внутренних Дел - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Экс-полицейcкого начальника подозревают в незаконном обогащении.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, бывший глава Криулянского района Ион Цуркан 27 ноября помещен судом столичного сектора Чоканы под домашний арест на 30 суток.
В октябре Национальный орган неподкупности (ANI) передал в суд результаты проверки имущества Цуркана, по итогом которых обнаружилось значительное несоответствие в его доходах и благосостоянии. Как заявлялось, бывший заместитель министра не смог объяснить происхождение суммы в почти 400 тысяч леев.
Между тем нынешнее решение суда о домашнем аресте для Цуркана не устроило прокуроров Национального центра по борьбе с коррупцией, которые требуют ужесточить меру пресечения и намерены обжаловать вердикт в Апелляционной палате.
Veaceslav Platon - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Общество
Генпрокуратура России отправила в суд дело на Вячеслава Платона
23 ноября, 12:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:42ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
19:12Спасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"
18:42Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17Кишинев и Сучава стали городами-побратимами
17:45Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
17:11Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
16:44Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
16:09Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
15:35Фрунзе - молдавский город-призрак
15:04Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
14:30Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
13:59Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет
13:27Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении
12:55Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
12:29В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
11:58Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
11:27Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
10:53Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
10:40Смертельное ДТП в Тирасполе
10:08ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет