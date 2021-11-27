https://ru.sputnik.md/20211127/byvshiy-zamministra-mvd-tsurkan-pomeschen-pod-domashniy-arest-46771454.html

Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест

Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест

Экс-полицейкого начальника подозревают в незаконном обогащении.

2021-11-27T17:11+0200

2021-11-27T17:11+0200

2021-11-27T17:47+0200

общество

в молдове

домашний арест

мвд

незаконное обогащение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2638/94/26389481_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_164359ee0e2b018153e9cdfa6dfe81d5.jpg

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, бывший глава Криулянского района Ион Цуркан 27 ноября помещен судом столичного сектора Чоканы под домашний арест на 30 суток. В октябре Национальный орган неподкупности (ANI) передал в суд результаты проверки имущества Цуркана, по итогом которых обнаружилось значительное несоответствие в его доходах и благосостоянии. Как заявлялось, бывший заместитель министра не смог объяснить происхождение суммы в почти 400 тысяч леев.Между тем нынешнее решение суда о домашнем аресте для Цуркана не устроило прокуроров Национального центра по борьбе с коррупцией, которые требуют ужесточить меру пресечения и намерены обжаловать вердикт в Апелляционной палате.

https://ru.sputnik.md/20211123/genprokuratura-rossii-otpravila-v-sud-delo-na-vyacheslava-platona-46639295.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, домашний арест, мвд, незаконное обогащение