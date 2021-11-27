https://ru.sputnik.md/20211127/byvshiy-zamministra-mvd-tsurkan-pomeschen-pod-domashniy-arest-46771454.html
Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
Экс-полицейкого начальника подозревают в незаконном обогащении.
2021-11-27T17:11+0200
2021-11-27T17:11+0200
2021-11-27T17:47+0200
общество
в молдове
домашний арест
мвд
незаконное обогащение
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, бывший глава Криулянского района Ион Цуркан 27 ноября помещен судом столичного сектора Чоканы под домашний арест на 30 суток. В октябре Национальный орган неподкупности (ANI) передал в суд результаты проверки имущества Цуркана, по итогом которых обнаружилось значительное несоответствие в его доходах и благосостоянии. Как заявлялось, бывший заместитель министра не смог объяснить происхождение суммы в почти 400 тысяч леев.Между тем нынешнее решение суда о домашнем аресте для Цуркана не устроило прокуроров Национального центра по борьбе с коррупцией, которые требуют ужесточить меру пресечения и намерены обжаловать вердикт в Апелляционной палате.
https://ru.sputnik.md/20211123/genprokuratura-rossii-otpravila-v-sud-delo-na-vyacheslava-platona-46639295.html
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в молдове, домашний арест, мвд, незаконное обогащение
Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
17:11 27.11.2021 (обновлено: 17:47 27.11.2021)
Экс-полицейcкого начальника подозревают в незаконном обогащении.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Экс-замминистра внутренних дел, бывший глава Криулянского района Ион Цуркан 27 ноября помещен судом столичного сектора Чоканы под домашний арест на 30 суток.
В октябре Национальный орган неподкупности (ANI) передал в суд результаты проверки имущества Цуркана, по итогом которых обнаружилось значительное несоответствие в его доходах и благосостоянии. Как заявлялось, бывший заместитель министра не смог объяснить происхождение суммы в почти 400 тысяч леев.
Между тем нынешнее решение суда о домашнем аресте для Цуркана не устроило прокуроров Национального центра по борьбе с коррупцией, которые требуют ужесточить меру пресечения и намерены обжаловать вердикт в Апелляционной палате.