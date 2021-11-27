https://ru.sputnik.md/20211127/chp-v-shakhte-chislo-gospitalizirovannykh-spasateley-rastet-46764770.html

ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет

ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет

Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек

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взрыв

спасатели

чп

госпитализация

шахта

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице, передает РИА Новости.Апальков уточнил, что все они шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал он.Также сообщается о том, что состояние госпитализированных после ЧП на шахте стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе."По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное. Большинство из них будет в ближайшее время готовиться к выписке, это на следующей неделе", - сказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ru.sputnik.md/20211126/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-metana-v-shakhte-listvyazhnoy-vyroslo-do-52-46737329.html

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взрыв, спасатели, чп, госпитализация, шахта