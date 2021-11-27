ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет
10:08 27.11.2021 (обновлено: 10:28 27.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
© Sputnik / Александр Кряжев/
Состояние большинства госпитализированных оценивается как стабильное.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице, передает РИА Новости.
"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей.
Апальков уточнил, что все они шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал он.
Также сообщается о том, что состояние госпитализированных после ЧП на шахте стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе.
"По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное. Большинство из них будет в ближайшее время готовиться к выписке, это на следующей неделе", - сказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.
"По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное. Большинство из них будет в ближайшее время готовиться к выписке, это на следующей неделе", - сказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.