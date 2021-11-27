https://ru.sputnik.md/20211127/ekipazh-smurd-dostavil-v-moldovu-iz-veny-pozhiluyu-patsientku-46769269.html
Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
Женщина упала с шестиметровой высоты в Австрии и продолжит лечение в кишиневском Институте скорой медицинской помощи.
2021-11-27T14:30+0200
2021-11-27T14:30+0200
2021-11-27T14:30+0200
общество
в молдове
вена
smurd
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Мобильная служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям осуществила очередную трансграничную наземную доставку пациента в Молдову. Также сообщается, что на всем протяжении пути пациентка находилась под непрерывным контролем медиков. В данный момент женщина находится в Институте скорой медицинской помощи в Кишиневе, где продолжит лечение.
https://ru.sputnik.md/20211110/vertolet-smurd-dostavil-kishinev-muzhchinu-cherepno-mozgovoy-travmoy-46315467.html
вена
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, вена, smurd, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
Женщина продолжит лечение в кишиневском Институте скорой медицинской помощи.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Мобильная служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям осуществила очередную трансграничную наземную доставку пациента в Молдову.
"Гражданка Молдовы получила травму в Австрии, упав с шестиметровой высоты. Экипаж SMURD доставил 62-летнюю женщину в Молдову после того, как она перенесла три операции в больнице Вены. Транспортировка пациентки заняла 17 часов", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что на всем протяжении пути пациентка находилась под непрерывным контролем медиков. В данный момент женщина находится в Институте скорой медицинской помощи в Кишиневе, где продолжит лечение.