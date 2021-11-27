https://ru.sputnik.md/20211127/ekipazh-smurd-dostavil-v-moldovu-iz-veny-pozhiluyu-patsientku-46769269.html

Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку

Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку

Женщина упала с шестиметровой высоты в Австрии и продолжит лечение в кишиневском Институте скорой медицинской помощи.

2021-11-27T14:30+0200

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общество

в молдове

вена

smurd

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Мобильная служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям осуществила очередную трансграничную наземную доставку пациента в Молдову. Также сообщается, что на всем протяжении пути пациентка находилась под непрерывным контролем медиков. В данный момент женщина находится в Институте скорой медицинской помощи в Кишиневе, где продолжит лечение.

https://ru.sputnik.md/20211110/vertolet-smurd-dostavil-kishinev-muzhchinu-cherepno-mozgovoy-travmoy-46315467.html

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в молдове, вена, smurd, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям