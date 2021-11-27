https://ru.sputnik.md/20211127/eks-sude-chausu-prodlili-domashniy-arest-46768132.html

Экс-судье Чаусу продлили домашний арест

Экс-судье Чаусу продлили домашний арест

Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января

2021-11-27T12:55+0200

2021-11-27T12:55+0200

2021-11-27T12:55+0200

арест

украина

суд

николай чаус

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, передает РИА Новости."В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.Что надо знать о ЧаусеВ 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы."После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

https://ru.sputnik.md/20210813/souchastnik-pokhischeniya-chausa-poydet-pod-sud-moldove-43868664.html

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