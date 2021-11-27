Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
Меру пресечения экс-судье продлили до 24 января.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, передает РИА Новости.
"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.
"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.
Что надо знать о Чаусе
В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.
"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.
В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.
13 августа, 10:55