Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211127/eks-sude-chausu-prodlili-domashniy-arest-46768132.html
Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января
2021-11-27T12:55+0200
2021-11-27T12:55+0200
арест
украина
суд
николай чаус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/11/34776717_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ca89390ebbcb0e0a40a8298cf53bb777.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, передает РИА Новости."В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.Что надо знать о ЧаусеВ 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы."После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.
https://ru.sputnik.md/20210813/souchastnik-pokhischeniya-chausa-poydet-pod-sud-moldove-43868664.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/11/34776717_171:0:1000:622_1920x0_80_0_0_f9739c6b2401738bcc6e328a094b7755.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арест, украина, суд, николай чаус

Экс-судье Чаусу продлили домашний арест

12:55 27.11.2021
© Screenshot / Telegram / ChausUA Николай ЧаусНиколай Чаус
Николай Чаус - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Screenshot / Telegram / ChausUA Николай Чаус
Подписаться на
Меру пресечения экс-судье продлили до 24 января.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Суд Украины продлил домашний арест экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, передает РИА Новости.

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.
"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.
В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове
13 августа, 10:55
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:09Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
15:35Фрунзе - молдавский город-призрак
15:04Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
14:30Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
13:59Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет
13:27Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении
12:55Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
12:29В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
11:58Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
11:27Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
10:53Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
10:40Смертельное ДТП в Тирасполе
10:08ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет
09:35Где в Кишиневе 27 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:11США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров
08:40Пока все спали: детская назальная вакцина, суд по ЧП в шахте и госпитализация Градского
08:30"Я боюсь туда выходить" - жительница молдавской "Припяти" об исчезающем городе
08:00Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
07:30В Молдове началось сезонное подорожание моркови
07:00Самый точный прогноз погоды: близится похолодание