https://ru.sputnik.md/20211127/frunze---moldavskiy-gorod-prizrak-46614911.html
Фрунзе - молдавский город-призрак
Фрунзе - молдавский город-призрак
Фото: некогда процветающий и полный жизни, сегодня город Фрунзе почти не существует
2021-11-27T15:35+0200
2021-11-27T15:35+0200
2021-11-27T15:38+0200
фото
фото
город-призрак
в молдове
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фото, фото, город-призрак, в молдове
Фрунзе - молдавский город-призрак
15:35 27.11.2021 (обновлено: 15:38 27.11.2021)
Фрунзе - город на севере Молдовы. Некогда процветающий и полный жизни, сегодня он почти не существует.
© Sputnik / Mihai Caraus
Когда-то Фрунзе был промышленным городом.
Когда-то Фрунзе был промышленным городом.
© Sputnik / Mihai Caraus
Теперь это "город пенсионеров".
Теперь это "город пенсионеров".
© Sputnik / Mihai Caraus
Около 600 пожилых людей - основное население Фрунзе.
Около 600 пожилых людей - основное население Фрунзе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Старики здесь живут в крайней бедности.
Старики здесь живут в крайней бедности.
© Sputnik / Mihai Caraus
Большинство домов во Фрунзе отапливаются печами. Газа нет.
Большинство домов во Фрунзе отапливаются печами. Газа нет.
© Sputnik / Mihai Caraus
Безжизненные кварталы, пустые дома, выбитые стекла.
Безжизненные кварталы, пустые дома, выбитые стекла.
© Sputnik / Mihai Caraus
Разруха и запустение с высоты птичьего полета.
Разруха и запустение с высоты птичьего полета.
© Sputnik / Mihai Caraus
Люди бегут от безысходности.
Люди бегут от безысходности.
© Sputnik / Mihai Caraus
Заброшенность...
© Sputnik / Mihai Caraus
О былом процветании напоминают только фото.
О былом процветании напоминают только фото.
© Sputnik / Mihai Caraus
Рабочие больше не заходят в эти ворота по утрам.
Рабочие больше не заходят в эти ворота по утрам.
© Sputnik / Mihai Caraus
Работы больше нет.