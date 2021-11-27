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Фрунзе - молдавский город-призрак
Фрунзе - молдавский город-призрак
Фото: некогда процветающий и полный жизни, сегодня город Фрунзе почти не существует
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фото
фото
город-призрак
в молдове
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фото, фото, город-призрак, в молдове

Фрунзе - молдавский город-призрак

15:35 27.11.2021 (обновлено: 15:38 27.11.2021)
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Фрунзе - город на севере Молдовы. Некогда процветающий и полный жизни, сегодня он почти не существует.
© Sputnik / Mihai Caraus

Когда-то Фрунзе был промышленным городом.

Когда-то Фрунзе был промышленным городом. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Когда-то Фрунзе был промышленным городом.

© Sputnik / Mihai Caraus

Теперь это "город пенсионеров".

Теперь это &quot;город пенсионеров&quot;. - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Теперь это "город пенсионеров".

© Sputnik / Mihai Caraus

Около 600 пожилых людей - основное население Фрунзе.

Около 600 пожилых людей - основное население Фрунзе. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Около 600 пожилых людей - основное население Фрунзе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Старики здесь живут в крайней бедности.

Старики здесь живут в крайней бедности. - Sputnik Молдова
4/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Старики здесь живут в крайней бедности.

© Sputnik / Mihai Caraus

Большинство домов во Фрунзе отапливаются печами. Газа нет.

Большинство домов во Фрунзе отапливаются печами. Газа нет. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Большинство домов во Фрунзе отапливаются печами. Газа нет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Безжизненные кварталы, пустые дома, выбитые стекла.

Безжизненные кварталы, пустые дома, выбитые стекла. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Безжизненные кварталы, пустые дома, выбитые стекла.

© Sputnik / Mihai Caraus

Разруха и запустение с высоты птичьего полета.

Разруха и запустение с высоты птичьего полета. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Разруха и запустение с высоты птичьего полета.

© Sputnik / Mihai Caraus

Люди бегут от безысходности.

Люди бегут от безысходности. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Люди бегут от безысходности.

© Sputnik / Mihai Caraus

Заброшенность...

Заброшенность... - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Заброшенность...

© Sputnik / Mihai Caraus

О былом процветании напоминают только фото.

О былом процветании напоминают только фото. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Mihai Caraus

О былом процветании напоминают только фото.

© Sputnik / Mihai Caraus

Рабочие больше не заходят в эти ворота по утрам.

Рабочие больше не заходят в эти ворота по утрам. - Sputnik Молдова
11/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Рабочие больше не заходят в эти ворота по утрам.

© Sputnik / Mihai Caraus

Работы больше нет.

Работы больше нет. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Работы больше нет.

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