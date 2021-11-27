https://ru.sputnik.md/20211127/gazovyy-vopros-gosbyudzhet-2022-god-itogi-nedeli-moldova-46769414.html
Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
Итоги недели в Молдове: как молдавские власти едва не оставили страну без природного газа, о скандальном проекте бюджета на 2022 год и росте цен
2021-11-27T15:04+0200
2021-11-27T15:04+0200
2021-11-27T15:18+0200
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Кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,33 миллиарда леев, необходимых для погашения текущего долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В ходе заседания правительства республики премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что принятое решение является абсолютно прозрачным и верным с правовой точки зрения.В пятницу "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года. "Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза">>>Однако граждане страны так и не услышали, почему от них скрыли информацию о задолженности и оставили решение вопроса на последний момент, чуть не спровоцировав беспрецедентный энергетический кризис. Кто виноват в том, что Молдова могла оказаться на грани беспрецедентного кризиса в энергетике? Сможет ли предприятие "Молдовагаз" рассчитаться за последующие месяцы за газ? Счета за централизованное отопление взлетят вверх – что будет с гражданами Молдовы, которые накопят долги за тепло? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, бюджет, газ, видео
Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
15:04 27.11.2021 (обновлено: 15:18 27.11.2021)
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,33 миллиарда леев, необходимых для погашения текущего долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В ходе заседания правительства республики премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что принятое решение является абсолютно прозрачным и верным с правовой точки зрения.
В пятницу "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату
за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.
Однако граждане страны так и не услышали, почему от них скрыли информацию о задолженности и оставили решение вопроса на последний момент, чуть не спровоцировав беспрецедентный энергетический кризис.
Кто виноват в том, что Молдова могла оказаться на грани беспрецедентного кризиса в энергетике? Сможет ли предприятие "Молдовагаз" рассчитаться за последующие месяцы за газ? Счета за централизованное отопление взлетят вверх – что будет с гражданами Молдовы, которые накопят долги за тепло? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова
Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.