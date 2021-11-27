https://ru.sputnik.md/20211127/gazovyy-vopros-gosbyudzhet-2022-god-itogi-nedeli-moldova-46769414.html

Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове

Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове

Итоги недели в Молдове: как молдавские власти едва не оставили страну без природного газа, о скандальном проекте бюджета на 2022 год и росте цен

2021-11-27T15:04+0200

2021-11-27T15:04+0200

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Кабинет министров Молдовы одобрил перевод 1,33 миллиарда леев, необходимых для погашения текущего долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В ходе заседания правительства республики премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что принятое решение является абсолютно прозрачным и верным с правовой точки зрения.В пятницу "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года. "Газпром" подтвердил получение платежа за газ от "Молдовагаза">>>Однако граждане страны так и не услышали, почему от них скрыли информацию о задолженности и оставили решение вопроса на последний момент, чуть не спровоцировав беспрецедентный энергетический кризис. Кто виноват в том, что Молдова могла оказаться на грани беспрецедентного кризиса в энергетике? Сможет ли предприятие "Молдовагаз" рассчитаться за последующие месяцы за газ? Счета за централизованное отопление взлетят вверх – что будет с гражданами Молдовы, которые накопят долги за тепло? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, бюджет, газ, видео