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Где в Кишиневе 27 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 27 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 27 и 28 ноября.
2021-11-27T09:35+0200
2021-11-27T09:36+0200
коронавирус
кишинев
вакцинация
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 27 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка, на улице Чеукарь, 7/2, рядом с рынком "Чеукарь".Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.Где будут находиться пункты вакцинации 28 ноябряТроллейбус разместится в секторе на Хынчештском шоссе, по улице Академией рядом с рынком Fidesco.Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html
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Дмитрий Терехов
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кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 27 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:35 27.11.2021 (обновлено: 09:36 27.11.2021)
© Photo : Facebook / Iv CebanPuncte mobile de vaccinare
Puncte mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Дмитрий Терехов
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 27 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка, на улице Чеукарь, 7/2, рядом с рынком "Чеукарь".
Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.

Где будут находиться пункты вакцинации 28 ноября

Троллейбус разместится в секторе на Хынчештском шоссе, по улице Академией рядом с рынком Fidesco.
Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Израиле
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
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