https://ru.sputnik.md/20211127/geroinya-nashego-vremeni-103-letnyaya-pensionerka-vylechilas-ot-koronavirusa-46766012.html
Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
Видео: Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет
2021-11-27T17:45+0200
2021-11-27T17:45+0200
2021-11-27T17:45+0200
видео
пенсионерка
лечение
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Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет, передает RT. Пенсионерка попала в больницу на четвертый день болезни в состоянии средней степени тяжести, некоторое время она провела в реанимации. Специалисты констатировали значительные поражения легких у возрастной пациентки. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентки и вывести ее на самостоятельное дыхание. Через две недели лечения в больнице Евдокию Исакову выписали. Медики уверены, что боевой настрой и оптимизм помогли долгожительнице скорее справиться с болезнью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, пенсионерка, лечение
Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
Оптимизм и желание побороть болезнь в кратчайшие сроки помогли пенсионерке справиться с недугом.
Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет, передает RT
. Пенсионерка попала в больницу на четвертый день болезни в состоянии средней степени тяжести, некоторое время она провела в реанимации. Специалисты констатировали значительные поражения легких у возрастной пациентки. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентки и вывести ее на самостоятельное дыхание.
Через две недели лечения в больнице Евдокию Исакову выписали. Медики уверены, что боевой настрой и оптимизм помогли долгожительнице скорее справиться с болезнью.