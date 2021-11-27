https://ru.sputnik.md/20211127/geroinya-nashego-vremeni-103-letnyaya-pensionerka-vylechilas-ot-koronavirusa-46766012.html

Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса

Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса

Видео: Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет

2021-11-27T17:45+0200

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видео

пенсионерка

лечение

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Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет, передает RT. Пенсионерка попала в больницу на четвертый день болезни в состоянии средней степени тяжести, некоторое время она провела в реанимации. Специалисты констатировали значительные поражения легких у возрастной пациентки. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентки и вывести ее на самостоятельное дыхание. Через две недели лечения в больнице Евдокию Исакову выписали. Медики уверены, что боевой настрой и оптимизм помогли долгожительнице скорее справиться с болезнью.

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видео, пенсионерка, лечение