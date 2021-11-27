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Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
Видео: Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет
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видео
пенсионерка
лечение
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Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет, передает RT. Пенсионерка попала в больницу на четвертый день болезни в состоянии средней степени тяжести, некоторое время она провела в реанимации. Специалисты констатировали значительные поражения легких у возрастной пациентки. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентки и вывести ее на самостоятельное дыхание. Через две недели лечения в больнице Евдокию Исакову выписали. Медики уверены, что боевой настрой и оптимизм помогли долгожительнице скорее справиться с болезнью.
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видео, пенсионерка, лечение

Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса

17:45 27.11.2021
© Video: Youtube / RT на русском
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Оптимизм и желание побороть болезнь в кратчайшие сроки помогли пенсионерке справиться с недугом.
Долгожительница из Екатеринбурга Евдокия Исакова вылечилась от коронавируса в возрасте 103 лет, передает RT. Пенсионерка попала в больницу на четвертый день болезни в состоянии средней степени тяжести, некоторое время она провела в реанимации. Специалисты констатировали значительные поражения легких у возрастной пациентки. Тем не менее врачам удалось стабилизировать состояние пациентки и вывести ее на самостоятельное дыхание.
Через две недели лечения в больнице Евдокию Исакову выписали. Медики уверены, что боевой настрой и оптимизм помогли долгожительнице скорее справиться с болезнью.
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