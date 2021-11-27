https://ru.sputnik.md/20211127/gintsburg-u-privitykh-nazalnoy-vaktsinoy-obrazuetsya-sterilnyy-immunitet-46768928.html

Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет

Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет

Гинцбург: люди, прошедшие ревакцинацию назальной вакциной от коронавируса, больше не будут распространять вирус

2021-11-27T13:59+0200

2021-11-27T13:59+0200

2021-11-27T14:00+0200

коронавирус

вакцина

иммунитет

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Люди, прошедшие ревакцинацию назальной вакциной от коронавируса, больше не будут распространять вирус, передает РИА Новости. Соответствующее заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Как объяснил Гинцбург, при введении назальной вакцины на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Это антитела, которые будут секретироваться, как секретируется та жидкость, "которая в народе называется выделениями из носа". В них будет содержаться большое количество антител, которые будут нейтрализовать вирус."Человек, который получил такую (назальную - ред.) вакцинацию, одновременно был вакцинирован "Спутником V", он… будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия", в программе " Вести в субботу", в интервью Сергею Брилеву.По его словам, назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в ваш организм.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.Ранее президент России Владимир Путин прошел дополнительную ревакцинацию назальным препаратом.

https://ru.sputnik.md/20211124/putin-sdelal-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-46680729.html

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вакцина, иммунитет