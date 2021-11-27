Коронавирус
Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет
13:59 27.11.2021 (обновлено: 14:00 27.11.2021)
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Прошедшие ревакцинацию назальной вакциной не будут распространять коронавирус.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Люди, прошедшие ревакцинацию назальной вакциной от коронавируса, больше не будут распространять вирус, передает РИА Новости. Соответствующее заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как объяснил Гинцбург, при введении назальной вакцины на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Это антитела, которые будут секретироваться, как секретируется та жидкость, "которая в народе называется выделениями из носа". В них будет содержаться большое количество антител, которые будут нейтрализовать вирус.
"Человек, который получил такую (назальную - ред.) вакцинацию, одновременно был вакцинирован "Спутником V", он… будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия", в программе " Вести в субботу", в интервью Сергею Брилеву.
По его словам, назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в ваш организм.
"Человек, который получил такую (назальную - ред.) вакцинацию, одновременно был вакцинирован "Спутником V", он… будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия", в программе " Вести в субботу", в интервью Сергею Брилеву.
По его словам, назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в ваш организм.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.
Ранее президент России Владимир Путин прошел дополнительную ревакцинацию назальным препаратом.
24 ноября, 15:32