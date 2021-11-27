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Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении
Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении
Школьники будут учиться очно, студенты - по большей части, онлайн.
2021-11-27T13:27+0200
2021-11-27T13:40+0200
коронавирус
в молдове
образовательный процесс
чрезвычайное положение
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В связи с продлением режима чрезвычайного положения в здравоохранении Национальная чрезвычайная комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ) выступила с разъяснениями относительно того, как в этих условиях будут функционировать в Молдове средние, профессионально-технические и высшие учебные заведения. Так, учащиеся средних общеобразовательный учреждений будут заниматься очно, в обычном режиме, соблюдая все меры предосторожности, установленные НЧКОЗ.Студенты технических и высших учебных заведений будут обучаться онлайн, за исключением практических занятий, предполагающих использование технического оборудования и лабораторий. Что касается экзаменационных сессий, их студенты смогут сдавать очно, если уровень эпидемиологической угрозы в их населенном пункте не будет выше "оранжевого кода". Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено в пятницу на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.Комиссия отметила, что эпидемиологическая ситуация на национальном уровне остается крайне тревожной. Так, с 15 по 21 ноября зарегистрирован 5391 новый случай COVID-19, из которого 80% – среди непривитых лиц. Кроме того, полный охват вакцинацией составляет менее 27%.Таким образом, НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.
https://ru.sputnik.md/20211126/chp-v-zdravookhranenii-v-moldove-prodlili-do-15-yanvarya-2022-goda-46759309.html
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Марина Гончарук
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в молдове, образовательный процесс, чрезвычайное положение

Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении

13:27 27.11.2021 (обновлено: 13:40 27.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariElevi
Elevi - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Марина Гончарук
Все материалы
Школьники будут учиться очно, студенты - по большей части онлайн.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В связи с продлением режима чрезвычайного положения в здравоохранении Национальная чрезвычайная комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ) выступила с разъяснениями относительно того, как в этих условиях будут функционировать в Молдове средние, профессионально-технические и высшие учебные заведения.
Так, учащиеся средних общеобразовательный учреждений будут заниматься очно, в обычном режиме, соблюдая все меры предосторожности, установленные НЧКОЗ.
Студенты технических и высших учебных заведений будут обучаться онлайн, за исключением практических занятий, предполагающих использование технического оборудования и лабораторий.
Что касается экзаменационных сессий, их студенты смогут сдавать очно, если уровень эпидемиологической угрозы в их населенном пункте не будет выше "оранжевого кода".
Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено в пятницу на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.
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Чрезвычайное положение в здравоохранении в Молдове продлили до 15 января
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Комиссия отметила, что эпидемиологическая ситуация на национальном уровне остается крайне тревожной. Так, с 15 по 21 ноября зарегистрирован 5391 новый случай COVID-19, из которого 80% – среди непривитых лиц. Кроме того, полный охват вакцинацией составляет менее 27%.
Таким образом, НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.
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