https://ru.sputnik.md/20211127/kishinev-i-suchava-stali-gorodami-pobratimami-46771930.html

Кишинев и Сучава стали городами-побратимами

Кишинев и Сучава стали городами-побратимами

Мэрии румынского и молдавского городов намерены реализовать несколько совместных проектов.

2021-11-27T18:17+0200

2021-11-27T18:17+0200

2021-11-27T18:17+0200

кишинев

сучава

города-побратимы

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Главы муниципалитетов Кишинева и Сучавы подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. С румынской стороны документ подписал мэр Сучавы Ион Лунгу.Кроме того, утверждает кишиневский градоначальник, между молдавским и румынским городами запланировано сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма. По словам Чебана, взаимоотношения Кишинева и Сучавы развиваются уже в течение многих лет.

https://ru.sputnik.md/20211125/zimnie-prazdniki-kishinev-polnaya-programma-meropriyatiy-46717019.html

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кишинев, сучава, города-побратимы