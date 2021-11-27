https://ru.sputnik.md/20211127/kishinev-i-suchava-stali-gorodami-pobratimami-46771930.html
Кишинев и Сучава стали городами-побратимами
Кишинев и Сучава стали городами-побратимами
Мэрии румынского и молдавского городов намерены реализовать несколько совместных проектов.
2021-11-27T18:17+0200
2021-11-27T18:17+0200
2021-11-27T18:17+0200
кишинев
сучава
города-побратимы
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Главы муниципалитетов Кишинева и Сучавы подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан. С румынской стороны документ подписал мэр Сучавы Ион Лунгу.Кроме того, утверждает кишиневский градоначальник, между молдавским и румынским городами запланировано сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма. По словам Чебана, взаимоотношения Кишинева и Сучавы развиваются уже в течение многих лет.
https://ru.sputnik.md/20211125/zimnie-prazdniki-kishinev-polnaya-programma-meropriyatiy-46717019.html
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Дмитрий Терехов
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, сучава, города-побратимы
Кишинев и Сучава стали городами-побратимами
Мэрии румынского и молдавского городов намерены реализовать несколько совместных проектов.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Главы муниципалитетов Кишинева и Сучавы подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан.
С румынской стороны документ подписал мэр Сучавы Ион Лунгу.
Став побратимами, мы решили реализовать несколько совместных проектов. Соглашение предусматривает развитие торгово-экономического сотрудничества, внедрение программ по защите окружающей среды, проекты в сфере городского строительства, обмен опытом в области медицинских технологий.
Кроме того, утверждает кишиневский градоначальник, между молдавским и румынским городами запланировано сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма.
По словам Чебана, взаимоотношения Кишинева и Сучавы развиваются уже в течение многих лет.