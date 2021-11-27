https://ru.sputnik.md/20211127/lobovoe-stolknovenie-fury-i-legkovogo-avto-shest-chelovek-pogibli-na-meste-46766592.html

Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте

Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте

Грузовик ударил в лоб легковушку с румынскими номерами.

2021-11-27T10:53+0200

2021-11-27T10:53+0200

2021-11-27T11:03+0200

дтп

район штефан водэ

фура

легковой автомобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46766256_67:171:1140:774_1920x0_80_0_0_bd58016cd0353eb1cc27aa5c21d0b334.jpg

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около семи утра в субботу недалеко от села Попяска Штефан-Водского района произошла серьезная автокатастрофа. "По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика марки MAN, совершая обгон трактора, лов в лоб столкнулся c легковым автомобилем Chrysler с румынскими номерами", - пишет Телеграм-канал молдавской полиции.Сообщается, что в результате лобового удара водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли до приезда скорой помощи.На месте работают специальные службы, выясняются все подробности автокатастрофы.

https://ru.sputnik.md/20211127/smertelnoe-dtp-v-tiraspole-46766295.html

район штефан водэ

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

дтп, район штефан водэ, фура, легковой автомобиль