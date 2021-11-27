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Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
Грузовик ударил в лоб легковушку с румынскими номерами.
2021-11-27T10:53+0200
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дтп
район штефан водэ
фура
легковой автомобиль
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около семи утра в субботу недалеко от села Попяска Штефан-Водского района произошла серьезная автокатастрофа. "По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика марки MAN, совершая обгон трактора, лов в лоб столкнулся c легковым автомобилем Chrysler с румынскими номерами", - пишет Телеграм-канал молдавской полиции.Сообщается, что в результате лобового удара водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли до приезда скорой помощи.На месте работают специальные службы, выясняются все подробности автокатастрофы.
https://ru.sputnik.md/20211127/smertelnoe-dtp-v-tiraspole-46766295.html
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дтп, район штефан водэ, фура, легковой автомобиль

Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте

10:53 27.11.2021 (обновлено: 11:03 27.11.2021)
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMАвария с участием фуры в районе Штефан-Водэ
Авария с участием фуры в районе Штефан-Водэ - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Грузовик ударил в лоб легковушку с румынскими номерами.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около семи утра в субботу недалеко от села Попяска Штефан-Водского района произошла серьезная автокатастрофа.
"По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика марки MAN, совершая обгон трактора, лов в лоб столкнулся c легковым автомобилем Chrysler с румынскими номерами", - пишет Телеграм-канал молдавской полиции.
Сообщается, что в результате лобового удара водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли до приезда скорой помощи.
На месте работают специальные службы, выясняются все подробности автокатастрофы.
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