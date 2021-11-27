https://ru.sputnik.md/20211127/lobovoe-stolknovenie-fury-i-legkovogo-avto-shest-chelovek-pogibli-na-meste-46766592.html
Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
Грузовик ударил в лоб легковушку с румынскими номерами.
2021-11-27T10:53+0200
2021-11-27T10:53+0200
2021-11-27T11:03+0200
дтп
район штефан водэ
фура
легковой автомобиль
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около семи утра в субботу недалеко от села Попяска Штефан-Водского района произошла серьезная автокатастрофа. "По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика марки MAN, совершая обгон трактора, лов в лоб столкнулся c легковым автомобилем Chrysler с румынскими номерами", - пишет Телеграм-канал молдавской полиции.Сообщается, что в результате лобового удара водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли до приезда скорой помощи.На месте работают специальные службы, выясняются все подробности автокатастрофы.
https://ru.sputnik.md/20211127/smertelnoe-dtp-v-tiraspole-46766295.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
дтп, район штефан водэ, фура, легковой автомобиль
Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
10:53 27.11.2021 (обновлено: 11:03 27.11.2021)
Грузовик ударил в лоб легковушку с румынскими номерами.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около семи утра в субботу недалеко от села Попяска Штефан-Водского района произошла серьезная автокатастрофа.
"По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика марки MAN, совершая обгон трактора, лов в лоб столкнулся c легковым автомобилем Chrysler с румынскими номерами", - пишет Телеграм-канал молдавской полиции.
Сообщается, что в результате лобового удара водитель легкового автомобиля и пять пассажиров погибли до приезда скорой помощи.
На месте работают специальные службы, выясняются все подробности автокатастрофы.